تتراوح بين 1700 و25 ألف جنيه.. أفضل الأماكن والأسعار لقضاء أسبوع في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يفضل الكثيرون الذهاب إلى المناطق الساحلية والمطلة على البحر لقضاء إجازة الصيف، والاستمتاع بالأجواء المنعشة والمناظر الخلابة، ويتجه البعض إلى مدينة شرم الشيخ التي تعد من أجمل المناطق السياحية في مصر.

وتضم مدينة شرم الشيخ الواقعة في محافظة جنوب سيناء العديد من أماكن الترفيه حيث يمكن ممارسة رياضة الغطس والغوص ومختلف الرياضات المائية الأخرى، إضافةً إلى الأسواق الشعبية والفنادق الفاخرة والمنتجعات والمطاعم.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أفضل الأماكن والأسعار لقضاء أسبوع في شرم الشيخ، حسب موقع booking.

وتختلف أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ بين منطقة خليج نعمة وهضبة أم السيد، حيث ترتفع الأسعار بمنطقة خليج نعمة التي تعد مركزًا للمدينة لتواجد أغلب أماكن الترفيه.

وتختلف أيضًا أسعار ايجار الشقق أو الفيلات والاستديوهات حسب المساحة وتجهيزها، وأيضا حسب توقيت الحجز، بمعنى أن الأسعار تكون أرخص في غير أيام المواسم والأعياد.

- شقق Studio 2

وهي توفر شقق واستوديوهات على بعد 500 م من شاطئ رأس أم سيد، تحتوي على غرفة نوم واحده ملحق بها سريرين وحمام، يبلغ سعر الإقامة فيها ليلة واحدة 250 جنيه، ما يعني أن سعر الإقامة لمدة أسبوع يبلغ 1750 جنيه.

-فيلا شرم هيلز

فيلا مكونة من 5 غرف على بعد حوالي 3.4 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ، يتوفر بها مسبحًا خاصًا، وهي تسع لعدد يصل إلى عشرة أفراد.

ويبلغ سعر الإقامة ليلة واحدة فيها 3500 جنيهًا.

وتبلغ تكلفة الإقامة لمدة أسبوع في تلك الفيلل 24.500 جنيه.

-استديوهات Mazar Resort

تتميز بشاطئ خاص ذو منطقة رملية ومسبحين خارجيين، ويطل على خليج العقبة، كما تحتوي تلك الاستوديوهات على شرفات خاصة.

وتقدم جميع أماكن الإقامة تلفزيون وميني بار ومنطقة جلوس صغيرة، وتتوفر خدمة الغرف على مدار 24 ساعة.

يبلغ سعر الاستوديو 350 جنيه في الليلة الواحده، بمعنى أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع تصل إلى 2450 جنيه

-منتجع كتاركت

يقع Cataract Resort Naama Bay في شرم الشيخ، ويوفر مطعماً ومسبحاً خارجياً وباراً وحديقة، كما يضم هذا المنتجع المصنف 4 نجوم منطقة شاطئية خاصة.

يوفر الإقامة بغرفة مزدوجة يبلغ سعر الإقامة ليلة واحدة فيها، 400 جنيه، أي تصل تكلفة الإقامة لمدة أسبوع 2800 جنيه.

-سوليمار نعمة باي

يقع سوليمار نعمة باي في وسط منطقة خليج نعمة الشهيرة وعلى بُعد 10 دقائق فقط من مدينة شرم الشيخ، ويشمل مسبح خارجي وطاولة تنس.

تتميز جميع الغرف في سوليمار نعمة باي بشرفة، وأغلبها تطل على حمام السباحة.

يبلغ سعر الإقامة لليلة واحدة 1200، أي تصل تكلفة الإقامة لمدة أسبوع 8400 جنيه.