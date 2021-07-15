كورونا اليوم: تخوفات من موجة إصابات كبرى.. وهذا النظام الغذائي يساعد المصابين على التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-نظام غذائى يساعد مصابى كورونا على التعافي

كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن بعض الأطعمة التي تساعد المصابين بفيروس كورونا من التعافى سريعا من العدوى الفيروسية، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الجودة وغنيًا بالنباتات أقل عرضة للإصابة بـالفيروس أو الإصابة بأعراض شديدة.

وحدد التقرير أن اتباع نظام غذائى نباتى من خلال تناول الأطعمة النباتية مثل البقوليات تساعد في خفض خطر الإصابة من فيروس كورونا، ومن تلك الأطعمة تناول الفواكه خاصة الغنية بفيتامين سي، والخضروات والبقوليات، إضافة إلى الأسماك الزيتية.

-تخوفات من موجة كبرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار موجة إصابات كبيرة بفيروس كورونا في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تزداد فيه المخاوف من النتائج الكارثية لهذا التفشي المحتمل للفيروس.

وعزت منظمة الصحة العالمية أسباب الموجة إلى الانتشار السريع للمتحور دلتا وإلى بطء تلقي جرعات اللقاح المضادة للفيروس في أغلب دول المنطقة، وقالت المنظمة إن ليبيا وإيران والعراق وتونس شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تسجيل إصابات عالية، وإن لبنان والمغرب قد يمران بالمرحلة نفسها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-هل يمكن للمطعمين أن يصابوا بمتغير دلتا كورونا؟

وسط المخاطر المتزايدة للمتغيرات الناشئة، من المهم للغاية الحصول على لقاح ضد COVID-19. ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأنك ربما لا تزال عرضة للتعرض لمتغير دلتا، حتى لو كنت قد تلقيت اللقاح بالكامل.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن هناك تقارير تفيد بأن السكان الذين تم تلقيحهم لديهم حالات إصابة، لا سيما مع متغير دلتا، وأن الغالبية العظمى من هذه التهابات خفيفة أو بدون أعراض.

وأضافت أيضًا أن خطر الاستشفاء آخذ في الارتفاع في بعض أنحاء العالم، حيث تكون معدلات التطعيم منخفضة في الغالب وينتشر متغير دلتا شديد العدوى، وفق موقع timesofindia.