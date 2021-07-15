"لو عندك وحمة".. ماذا تكشف الشامات الموجودة على جسمك عن حياتك الماضية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل يمكنك تخيل حياتك الماضية من وحمة معينة موجودة على جسمك؟ إذا كانت الإجابة "لا''، فلا تصدم عندما تعرف أن الوحمات مرتبطة بالتقمص والحياة السابقة، في المرة القادمة التي تقابل فيها صديقك، سيكون لديك بالتأكيد مغامرة لتناقشها مع أصدقائك بخصوص الجزء الغامض على جسدك، ومع ذلك، إذا كنت تحمل العديد من الوحمات بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، فلا تفوت معرفة أهمية كل منهم.

قد تكون ناشطًا أو شخصية مشهورة اغتيلت من أجل المال أو الحب، إذا كنت مهتمًا بمعرفة معنى هذه الشامات الموجودة على جسمك، فإليك بعض الأساطير والنظريات التي تم ربطها بها، وفقا لموقع timesofindia.

علامة رصاصة

تشير هذه العلامة إلى إصابتك برصاصة في حياتك الماضية، من الممكن أن تتحول هذه العلامات إلى اللون البني بمرور الوقت، في كثير من الحالات يبدو وكأنه جرح ناتج عن طلق ناري، اللون الإرشادي لهذه العلامة أسود.

طعن الجرح

لا تفزع لمعرفة أن لديك هذه الوحمة لأنك تعرضت للطعن بشدة في حياتك الماضية، بالضبط عندما كنت نائمًا، يبدو أن العلامة مجعدة إلى حد ما، بشرط أن تكون مثل بقعة في عينك، فمن المحتمل أن السكين قد اخترق عينك مباشرة، لتسليط الضوء على أن الطعن كان طريقة مفضلة للاغتيال في التاريخ.

سهم مسموم

وفقًا للاعتقاد الشائع، إذا كانت هناك بقعة بنية محمرة على جبهتك والتي قد تبدو حتى وكأنها شامة مركزية مصحوبة بحلقة عديمة اللون حولها، فهذا يشير إلى أنك ربما قتلت بسهم مسموم.

علامة حرق

يُعتقد أن مثل هذه العلامة من المحتمل أن تكون مرتبطة بوجودك في الماضي، إنها وحمة حمراء اللون تبدو وكأن بشرتك قد احترقت من قبل، إذا كانت علامة مظلمة، فهذا يعني أن صدمتك لم يتم تحسينها وأن حياتك السابقة ليست قديمة، إذا كانت لديك علامة حرق بيضاء ملتئمة، فهذا تذكير بأنك تعرضت للحرق في حياة سابقة، إذا لم تختف تمامًا، فهذا يشير إلى أنه لا يزال لديك دروس لتتعلمها من هذا الجرح القديم.

علامات متفرقة

إذا كانت لديك علامات نمطية على جسمك، فمن المحتمل أن تكون ناجمة عن طلقات الرش أو الرصاص، تشير علامة خاصة للغاية في حالة طلقات المدفع، والتي لم تعد تُستخدم في التسلح، إلى مدى الضرر الذي أصابك بسبب الكريات، خلال تلك الحياة احترق الجلد تمامًا برصاصة المدفع، ومن ثم فهو عادة ما يكون أسود اللون، حجم وحمة المدفع يتناقص مع كل ولادة.

علامة تجارية

في الماضي، كان الأشخاص الذين يرتكبون جرائم يوصمون بأشياء معدنية ساخنة، كما هو الحال في الصين، تم صنع علامة التنين التجارية بشكل عام من أجل تحديد النشطاء أو الخونة أو المجرمين، إذا كانت وحمتك تشبه هذه العلامة التجارية، فمن المحتمل أنك كنت مرتبطًا ببعض الأنشطة الإجرامية في الماضي، ولكن إذا كانت هناك علامات تشبه السلسلة على جسمك، فهذا بسبب سلاسل العبيد الملتفة عبر جسمك.