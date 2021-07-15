ثلاثة مصممين إماراتيين في نهائيات تحدي SHEIN X 100K

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 07:48 مساءً - أعلنت مجموعة شي إن - المتجر العالمي الرائد في تسوق الأزياء عبر الإنترنت عن تقديم فرصة للمصممين للمنافسة في تحدي SHEIN X 100K الأول من نوعه على الإطلاق، تحت شعار "كوني جريئة، كوني أنتي". سيقوم المصممون في هذا التحدي بالمنافسة على فرصة الظهور خلال عرض أزياء SHEIN لمجموعة موسم خريف وشتاء 2021، إضافة للفوز بمبلغ 100,000 دولار. تم اختيار ثلاثة مصممين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم أرماند مهيدري ولينا مانع وجودي، في قائمة المرشحين النهائيين في تحدي SHEIN X 100K.



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SHEIN X ARMAND



لطالما كان تصميم الملابس بالنسبة للفنان الألباني ورسام الأزياء الشهير، أرماند مهيدري ذو الـ 28 عاماً، الشغف الحقيقي الذي يحذو نحو الإبداع فيه. حيث أطلق مجموعته الأولى من الأزياء هذا العام بالتعاون مع SHEIN، والتي تميزت بألوان محايدة وتصاميم أنيقة وعصرية وخالدة! تم تصميم مجموعة الليل الليلكي من قبل أرماند لموسم خريف وشتاء، المستوحاة من زهرة الليلك وظلال السماء الأرجوانية عند غروب الشمس، وبذلك أطلق عليها اسم مجموعة LILAC NIGHTFALL. ابتكر المصمّم أرماند هذه القطع على أمل أن تشعر كل امرأة بالراحة والجمال عند ارتدائها، بغض النظر عن عمرها أو لون بشرتها أو نمط جسمها. إنها مجموعة عمليه يمكن ارتدائها وتنسيق إطلالات متنوعة من خلالها لتناسب أجواء النهار إلى الليل.



لاستعراض قطع المجموعة، انقر على الرابط أدناه SHEIN X ARMAND



SHEIN X L’MANE



منذ تأسيس علامتها التجارية L'Mane في عام 2015 وإلى الآن، عملت المصممة لينا مانع على تصميم قطع تتناسب مع فهمها العميق للأزياء العالمية ووفق احتياجات السوق من خلال خبراتها المتنوعة في التصميم التي تستمد إلهامها من عواصم الموضة في مومباي وميلانو. استوحيت هذه المجموعة الأخيرة من مئات المصممين الذين شاركوا في تحدي SHEIN X 100K ومجتمع الموضة بشكل عام. عبّرت لينا قائله: "كل واحد منا قادم من بلد أو ثقافة مختلفة، ونحن هنا في هذا التحدي لنطبّق معرفتنا وفهمنا لتطوير تصميماتنا الفريدة. بالنسبة لي، أقوم برسم تصاميمي وأضع علامتي الخاصة عليها من خلال رسومات الطلاء التي أضيفها، وهذا ما يميز على تصاميمي في المجموعة". تشيد هذه التصاميم بروح المصممين وتفانيهم في تقديم أسلوب مختلف ومميز.



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SHEIN X L'MANE







SHEIN X JOUDII



تعمل مصممة الأزياء جودي ذات ال 23 عاماً أيضاً كمصورة ومصورة فيديو. أطلقت علامتها التجارية JD في عام 2020 - وهي تحلم بابتكار أزياء غير تقليدية يمكن ارتداؤها - بالإضافة إلى صور مذهلة. استوحيت أحدث تصاميم جودي من مكعب الروبيك الذي اخترعه إرنو روبيك. حيث تميزت بالألوان النابضة بالحياة المستمدة من أحجية المكعب العجيب - من الأبيض والأخضر والأزرق والأحمر إلى الأصفر والبرتقالي - قامت لينا بإدخال جميع هذه الألوان في تصميماتها لهذه المجموعة. كما هو متعارف عليه، يمكن حل مكعب روبيك بسلسلة من الحركات إلى أن يتم تحقيق تطابق اللون الصحيح لجميع أوجه المربعات الموجودة على المكعب. وقد تم تطبيق نفس مفهوم تحريك المربعات الملونة على هذه المجموعة، إضافة إلى مربعات ملونة قابلة للفصل يمكن لمرتديها ترتيبها لأنفسهم.



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SHEIN X JOUDII

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