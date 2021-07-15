عالم أزهري عن حكم الفلوس التي تقاضتها حلا شيحة من كليب تامر حسني: توبي لله

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حالة من الجدل، أثارتها الفنانة حلا شيحة، عقب تصريحاتها صباح اليوم، التي تبرأت فيها من ظهورها خلال كليب «بحبك» للفنان تامر حسني، في إطار فيلمهما الأخير «مش أنا»، حيث عاتبت الفنانة، تامر حسني على نشره للأغنية، خاصة في أيام ذي القعدة، داعية الأخير بالاستغفار والتوبة، خاصة عقب المشاهد التي جمعتهما خلال الفيلم

وتعرضت الفنانة حلا شيحة، لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بمحاولات الظهور بمثالية، خاصة أنها على علم واسع ودراية كاملة بالفيلم ومشاهده.

رجعي الفلوس يا حلا

جملة مقتضبة حول تعليقات المتابعين على أمر حلا، مستنكرين طريقة نقدها للعمل، متساءلين حول حكم الدين حول المبلغ التي تقاضته الفنانة لمشاركتها في العمل.

عالم أزهري عن حكم الفلوس التي تقاضتها حلا شيحة

من جانبه، كشف الشيخ إبراهيم عبد الراضي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم الدين في المبلغ التي تقاضتها الفنانة من العمل، قائلًا: «حرام، فلوسه حرام، وعليها التوبة».

وأضاف عبد الراضي خلال حديثه لـ «هُن»: «طالما هي فعلًا تابت لله، خلاص توبي لله ومترجعيش تاني، ومترجعيش الفلوس لمنتج ولا مخرج، لكن اتبرعي بيها، وتصدقي بيها، واعزمي نيتك على التوبة».

واختتم عالم الأزهر: «ربنا يتقبل توبتها حال صدقها».

حلا شيحة تتبرأ من مشاهدها في الفيلم

وكتبت حلا شيحة، منشورًا عبر «إنستجرام»، مصحوبًا بصورة بوستر فيلم «مش أنا»، تبرأت خلالها من دورها في الفيلم، وانتقدات الفن، قالت فيه: «أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي انه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وأكملت حلا: «بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت ذلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى.. أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا، يبقي باطل، وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».

واختتمت حلا شيحة منشورها الطويل، برسالة أخرى للفنان تامر حسني: «شوف الفيديو وتاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا كلنا بنغلط، بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَات وَكَانَ ٱللَّهُ عفُوا رَّحِیما}.. الله على كلام الله وجماله، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».