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الامارات | إطلاق آلاف الأسماك من طائرة يشعل «السوشال ميديا» (فيديو)

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق آلاف الأسماك من طائرة يشعل «السوشال ميديا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مقطع فيديو لطائرة تلقي آلاف الأسماك إلى إحدى بحيرات ولاية يوتا الاميركية، انتشارا عالميا، وتداولة رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ويبدو إطلاق الفيديو شبيها بانفجار قنبلة، وأشارت صحيفة «لايف ساينس» قسم موارد الحياة البرية في الولاية يقوم بإلقاء الأسماك من الطائرات، لرفد الحياة البرية منذ عام 1956.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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