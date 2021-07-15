الامارات | «براند دبي» يطلق «دليل دبي الصيفي» للاستمتاع بالعطلة الصيفية وإجازة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «براند دبي» يطلق «دليل دبي الصيفي» للاستمتاع بالعطلة الصيفية وإجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت«براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق «دليل دبي الصيفي»، والذي يبرز أنشطة وخدمات ترفيهية متنوعة تقدمها بالتعاون مع أكثر من 100 جهة لمنح السياح والعائلات التي قررت إمضاء العطلة الصيفية في دبي، فرصة الاستمتاع بالعطلة وبإجازة عيد الاضحى، ضمن أجواء مفعمة بالبهجة.

ويعتبر «دليل دبي الصيفي»، مصدراً للمعلومات للتعرف على أفضل العروض والفعاليات المقدمة بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمطاعم والمقاهي المشاركة في مبادرة «بكل فخر من دبي»، بالاضافة إلى عشرات الانشطة الصيفية من ضمنها: ورش عمل ترفيهية، وفعاليات مائية، وأنشطة للرياضة واللياقة، كما يشمل الدليل فعاليات خاصة تقدم في كافيهات وحدائق صديقة للطفل، ومناطق ألعاب مغلقة، وتجارب مميزة من أجل التسلية والترفيه ضمن أجواء مفعمة بالمرح والسعادة للجميع ومن كافة الأعمار، إلى جانب عروض أخرى تُنظم في منطقة جميرا.

دبي وجهة صيفية

وقالت مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي شيماء السويدي: «تعتبر دبي واحدة من أكثر وجهات السفر والترفيه تنوعاً، وتعد من أفضل المدن للعيش حول العالم بما تتميز به من جودة حياة عالية وخيارات متنوعة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز تجارية ومدن ترفيهية مختلفة ومتاحف محلية وعالمية»، داعية السياح والجمهور إلى التفاعل مع «دليل دبي الصيفي»، من خلال عيش تجربة ترفيهية مثيرة يكتشف من خلالها الأطفال وعائلاتهم العديد من الأماكن الساحرة في دبي، وتعزيز ارتباطهم بالمكان والتواصل مع مفرداته، وتوثيق تجاربهم ومشاركتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت السويدي أن الزخم السياحي تحول إلى سلوك ترفيهي تفضله العديد من العائلات بسبب تعدد الخيارات ووفرة العروض الداخلية مقابل تراجع خيارات السفر الخارجي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن الدليل الصيفي في دبي يشكل فرصة مثالية للعائلات التي باتت تفضل قضاء فترة الإجازات الصيفية في الدولة.

جهود الترويج

أوضحت تنفيذي مشاريع إبداعية في براند دبي فاطمة الملا:«يدعم الدليل جهود الترويج للسياحة في دولة الإمارات، حيث يتيح لزوار دبي من مختلف إمارات الدولة والقادمين من الخارج في اجازة الصيف، التعرف على ما يمكنهم الاستمتاع به وعائلاتهم من عروض ترفيهية متنوعة بجودة عالمية تعزز من تجربة قضاء العطلة الصيفية في دبي دون الحاجة إلى مغادرة الدولة إلى وجهات خارجية قد يتعذر الوصول إليها بسبب ظروف حركة الطيران العالمية في الوقت الراهن».

جواز سفر

وفي خطوة لافتة طرحت براند دبي «جواز سفر» خاص لهذه المبادرة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العروض والأنشطة المتاحة للاطفال والعائلات والزوار القادمين إلى دبي، ويمكن الحصول عليه من أي من الأماكن الــ 100 المشاركة في الفعاليات الصيفية، ومن ثم إظهاره عند زيارة هذه الأماكن للحصول على الملصقات الخاصة بها، ومشاركة هذه اللحظات على حسابات التواصل الاجتماعي للحصول على عروض خاصة، حيث يوفر الدليل للزوار وسكان الإمارة تجارب متنوعة لقضاء أوقات مرحة والتقاط الصور برفقة العائلة، فضلاً عن تجارب تناول الطعام بإطلالات ساحرة برفقة الأطفال.

ويدعم الدليل جهود الترويج للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، حيث يتيح لزوار دبي من إمارات الدولة الأخرى التعرف على ما يمكنهم الاستمتاع به وعائلاتهم من عروض ترفيهية متنوعة بجودة عالمية. ويمكن تحميل «دليل دبي الصيفي»، عبر الرابط الالكتروني

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