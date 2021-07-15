هذا ما يحدث لجسمك إذا داومت على تناول ثمرة فلفل أخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الفلفل الأخضر من الأطعمة بالعديد من العناصر والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، فضلا عن أنه مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين سي.

وتناول ثمرة يوميا، يساعد في تحقيق العديد من الفوائد الصحية، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "stylecraze".

- يعتبر هو أحد مضادات الأكسدة القوية، حيث إنه يحتوي على الكثير من فيتامينات أ، ب، ج، التي تساعد على موازنة الآثار المدمرة للجذور الحرة في أجسامنا والحفاظ على صحتنا العامة.

- الخصائص المضادة للالتهابات للفلفل الأخضر، تساهم في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الحادة مثل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- استهلاكه يمكن أن يفيد مرضى الربو بشكل كبير، نظرا لأنه غني بالمغذيات النباتية، وهي مجموعة خاصة من المركبات النباتية التي لها القدرة على الاسترخاء في مجرى التنفس وتقليل اللهاث.

- يمكن أن يحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، وذلك لوجود كميات كبيرة من فيتامين سي، وهو أمر ضروري لمنع تجلط الدم وكذلك الأمراض ذات الصلة مثل السكتة القلبية، السكتة الدماغية.

- كونه غني بالألياف الغذائية، لذا يساهم استهلاكه مع اتباع نظام غذائي صحي، إلى حماية القولون من الآثار الضارة للميكروبات وكذلك العناصر السامة.

- يحتوي أيضا على كمية عالية من فيتامين ب 6, وهو أحد العناصر الغذائية الأكثر حيوية للجسم، حيث يساعد في تقوية المناعة، والحفاظ على الجهاز العصبي.

- بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، لذا يحافظ استهلاكه يوميا على جعل العظام والأسنان قوية وصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الفم بشكل كبير.

- الخصائص المضادة للأكسدة للفلفل الأخضر تجعله فعالاً ضد الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة، حيث يمكن للفيتامينات المختلفة المضادة للأكسدة، وخاصة فيتامين C ، الموجودة به في تكوين الكولاجين في البشرة، من أجل الحفاظ عليها.

- كما أن محتوى المغذيات النباتية الموجودة به فعالة جدا في علاج الطفح الجلدي، وحب الشباب، والتهابات الجلد الأخرى.

- بعض أنواع العدوى مثل قدم الرياضي، والهربس النطاقي، وما إلى ذلك يمكن علاجها بالفلفل الأخضر، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

- كما أن استهلاكه بصورة منتظمة، تجعله مصدر ممتاز للسيليكون الطبيعي، ما قد يعزز البشرة.

- إذا كنت تعاني من تقصف أطراف الشعر، يمكن أن يساعدك الفلفل الأخضر، حيث يحتوي على الكثير من فيتامين سي ، مما يسهل امتصاص خلايا الشعر للحديد، ويوفر لها ما يكفي من الأكسجين.