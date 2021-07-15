إطلالات اليوم: ريا أبي راشد جذابة.. وسيرين عبد النور جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وقبعة باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

- كارول سماحة:

وارتدت الفنانة كارول سماحة بلوزة باللون الذهبي مع هوت شورت باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا.

- نانسي عجرم :

كما ظهرت المطربة نانسي عجرم ببلوزة باللون الأبيض مع بنطلون باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ريا أبي راشد:

وطلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللونين الأسود والفضي، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- سيرين عبد النور:

كما ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان باللون الأبيض كت بدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.