بعد أزمة تامر حسني.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن مصير زواج حلا شيحة ومعز مسعود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة تخبط وتناقض تعيشها الفنانة حلا شيحة، خلال الآونة الأخيرة، جسدتها العديد من مواقفها التي تنوعت بين خلع الحجاب وارتدائه مرة أخرى، وطلاقها من زوجها الأجنبي، ثم الزواج من الداعية الإسلامي معز مسعود، وغيرها من المواقف المتباينة التي تعكس ارتباكا في شخصيتها من وقت لآخر، آخرها هجومها على الفن والفنان تامر حسني، اعتراضا على ظهورها بين أحضانه في كليب أغنية «بحبك»، من فيلم «مش أنا» التي شاركت في بطولته، تلك الحالة المتناقضة فسرتها عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هن»، وفق حسابات ومعادلات فلكية.

حظ حلا شيحة فلكيا في 2021

حلا شيحة من مواليد برج الحوت، الذي يشهد فلكيا عاما مرتبكا، إذ تقول عبير فؤاد، إن الفنانة ستعيش لحظات عديدة من التشوش على مدار العام وتزداد حدتها خلال الفترات المقبلة، فضلا عن كونها مشوشة العاطفة بشكل مستمر: «عندها حاجات كتيرة عايزة تعملها خلال السنة، بس هتكون متناقضة، وده هيخليها تخسر كتير، خاصة علاقاتها بكتير من الأشخاص».

وتابعت خبيرة الأبراج الفلكية: «حلا شيحة رقمها حسب علم الأرقام، فيه تردد وحيرة من أول السنة، وهي مش عارفة هي عايزة إيه بالظبط، هي عايزة الحاجة ونقيضها، عايزة تبقى مشهورة، وفي نفس الوقت تكون مثالية».

علاقة حلا شيحة ومعز مسعود

توقعت عبير فؤاد، عدم استمرارية زاوج حلا شيحة من الداعية معز مسعود، وفقا لما كشفه علم الأرقام: «رقم معز مسعود السنة ديه بيقول إنه لو دخل حاجة جديدة هتفشل، عشان كده علاقتهم مش هتنجح».

نصيحة لحلا شيحة

خلال حديثها، وجهت خبيرة علم الأبراج، نصيحة مهمة إلى الفنانة حلا شيحة، إذ قالت: «كوني نفسِك، ومتدوريش على الناس عايزة إيه، دوري أنتي عايزة إيه، اللي بيفضل يدور على رضا الناس بيخسر نفسه».

رسالة نارية من حلا شيحة

وجهت حلا شيحة، خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، رسالة نارية للفنان تامر حسني، بعد طرحه كليب أغنية «بحبك»، من فيلم «مش أنا»، الذي شاركته بطولته مؤخرا.

ودونت حلا شيحة خلال منشورها، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وتابعت حديثها: «إحنا كلنا عندنا اختبار في الدنيا، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إنك جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقي فن بجد».