طبيب يحذر من خطورة كثرة الاستحمام في الصيف.. يهدد بالإصابة بالسرطان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاستحمام في فصل الصيف من الضروريات التي يلجأ إليها كثير من الناس، من أجل ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونسب الرطوبة العالية، ودائما ما نسمع في الفترة الأخيرة كثير من المصريين يتحدثون عن الاستحمام بمعدل مرتين وثلاث يوميا، بالتزامن مع تعرض البلاد لموجة حارة ومتواصلة حتى الأسابيع المقبلة، ومع تزايد تلك العادة، أطلق طبيب تغذية علاجية، عدة تحذيرات من مخاطر الاستحمام بكثرة خلال فصل الصيف، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي».

«أي حاجة لما بتزيد عن حدها بتنقلب لضدها»، لذا يجب مراعاة الاستحمام بشكل متوسط خلال اليوم في فترات الصيف الحارة، وعدم الانجراف خلف ضرورة الاستحمام أكثر من مرة يوميا، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

وأوضح حلمي، أن جلد الإنسان يحتوي على كثير من البكتيريا النافعة التي تقيه من سرطان الجلد، وكذلك الزيوت والمرطبات التي تفرز بشكل طبيعي، لتحافظ على رطوبة الجسم، كما تحفاظ على توازن المعادن، متابعا: «الجلد أحد أنواع ووسائل الإخراج، بيخرج منه معادن كتير، عشان كده مينفعش يكون عليه مواد تنظيف كتير وطول الوقت».

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أضرار استخدام المنظفات، والصابون بكثرة، قائلا: «غلط جدا نستخدم الشاور جل والصابون كتير وأكتر من مرة كل يوم، لأنه بيموت البكتيريا النافعة الموجودة على الجلد، وبيخليك عرضة للأمراض، وعشان كدة لازم ناخد شاور مرة واحدة، وصابون طبيعي مضاد للبكتيريا، بعد كدة بالماية العادية بس بدون صابون، شطف الجسم بالماء فقط مالوش أي أضرار، وإنما الصابون هو والخطر».

واختتم الدكتور محمد حلمي، حديثه بالإشارة أيضا، إلى أضرار استخدام المنظفات في تنظيف الثمار، مشددا على أن «الاستخدام المفرط للمنظفات في غسل الخضار والفواكه والجلد، بيضيع البكتيريا النافعة اللي ممكن الجسم يستفيد بيها بعد كده».