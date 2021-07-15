هل يمكن للمطعمين أن يصابوا بمتغير دلتا كورونا؟.. وهؤلاء الأكثر عرضة للخطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مخاوف عديدة تسبب فيها انتشار متغير "دلتا" من كورونا، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية (WHO) متغيرًا مثيرًا للقلق، ولعل أبرز تلك المخاوف هو إصابة المطعمين بالكامل بهذا النوع، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن الأفراد الذين تم تطعيمهم لا يزال بإمكانهم التعرض لمتغير دلتا، وأن يكونوا بدون أعراض وأيضًا أن يكونوا ناشرين.

لماذا يعتبر متغير دلتا لفيروس كورونا مقلقًا للغاية؟

متغير دلتا، الذي يُطلق عليه علميًا باسم B.1.617.2 من عدوى COVID-19 ، يحمل الرمز الجيني لطفرتين أخريين، E484Q و L452R ، مما يساعده على اختراق جهاز المناعة البشري وغزو الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المتغيرات الجديدة تميل إلى تغيير بنية البروتين الشائك، فهو أكثر كفاءة في ربط نفسه بالخلايا البشرية المضيفة ويتكاثر بسرعة، مما يتسبب في ضرر أكبر من سلالة COVID الأصلية.

بمساعدة تسلسل الجينوم واختبار العينات، تم اكتشاف الحالة الأولى لمتغير دلتا في الهند في ولاية ماهاراشترا ويقال إنها دفعت الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ما مدى فعالية لقاحات COVID ضد متغير دلتا؟

وفقًا للخبراء تم تطوير لقاحات فيروس كورونا في الأصل فيما يتعلق بسلالة COVID الأصلية التي سيطرت على العالم في أوائل العام الماضي، ومع ذلك، فإن المتغيرات الناشئة الجديدة بما في ذلك متغير دلتا بمساعدة الطفرات الجديدة، لديها القدرة على تجاوز الأجسام المضادة التي تطلقها اللقاحات.

وأثار العلماء أيضًا مخاوف من أن المتغيرات الأحدث تحتوي على خصائص تساعدهم على الهروب من الدفاعات المناعية وتساعدهم في التهرب من الحماية التي يحركها اللقاح وكذلك الحماية التي توفرها عدوى COVID السابقة.

هل الأشخاص الملقحون عرضة لمتغير دلتا؟

وسط المخاطر المتزايدة للمتغيرات الناشئة، من المهم للغاية الحصول على لقاح ضد COVID-19. ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأنك ربما لا تزال عرضة للتعرض لمتغير دلتا، حتى لو كنت قد تلقيت اللقاح بالكامل.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن هناك تقارير قادمة تفيد بأن السكان الذين تم تلقيحهم لديهم حالات إصابة، لا سيما مع متغير دلتا، وأن الغالبية العظمى من هذه التهابات خفيفة أو بدون أعراض.

وأضافت أيضًا أن خطر الاستشفاء آخذ في الارتفاع في بعض أنحاء العالم، حيث تكون معدلات التطعيم منخفضة في الغالب وينتشر متغير دلتا شديد العدوى.

هل يمكن أن يكونوا ناقلات صامتة؟

وفقًا للدكتورة سواميناثان، لا يزال بإمكان الأفراد الملقحين أن يصابوا بالمرض وأيضًا نقل الفيروس للآخرين، ولهذا السبب تحث الناس على الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية.

وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، قال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أيضًا إنه من الممكن أن يكون الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل حاملاً لمرض COVID بدون أعراض، ومن المحتمل أن ينقل الفيروس، بما في ذلك أكثر أنواع دلتا المعدية.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

يعتقد الخبراء أن متغير دلتا هو الأكثر انتشارًا بين جميع المتغيرات، وأن الشباب أو الذين لم يتلقوا التطعيم أو تم تطعيمهم جزئيًا معرضون لخطر أكبر للإصابة بالعدوى من نوع دلتا.

في حين أن التطعيم الكامل لا يضمن أنك ستصاب بالفيروس، فمن المؤكد أنه يقلل من مخاطر المرض الشديد والاستشفاء، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، أي أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وبعض الذين يتعاملون مع تردد اللقاح قد يكونون في خطر.