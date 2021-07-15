تجنبها فورا.. 6 أطعمة تؤثر على صحتك العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبحت المشاكل العقلية مثل التوتر والقلق والاكتئاب سائدة في هذا العصر الحديث، يتم توفيرها حتى بعد ممارسة كل تكتيك علاجي، فأنت لا تزال غير قادر على الحفاظ على صحة عقلية جيدة.

لا تصدم عند معرفة الأطعمة التي تعزز التوتر أو تؤدي إلى تدهور الحالة العقلية التي تتناولها يوميًا، إليك 6 أطعمة تؤثر على صحتك العقلية.

الكربوهيدرات المكررة

تعتبر الكربوهيدرات المكررة عاملاً محتملاً في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري أو السمنة، وهو أمر محظور بشكل صارم في ممارسات النظام الغذائي المختلفة، أثبتت دراسة أجرتها منظمة الصحة العقلية أن استهلاك الكربوهيدرات المكررة بما في ذلك السكر المكرر يزيد من خطر الإصابة بكل من القلق والاكتئاب، ومن ثم حاول تجنب الدقيق الأبيض، والخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والعصائر، ومنتجات الحلويات، والوجبات الخفيفة المصنعة، والمعكرونة، إلخ.

تناول الشوفان والأرز البني والحبوب والخبز من دقيق القمح الكامل أو المنبت كبدائل صحية.

السكريات المضافة

يمكن أن تؤدي الأطعمة المحلاة إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم مما يؤثر على مستويات الطاقة ويمكن أن يؤدي إلى اختلال المزاج، مما يعزز مشاكل القلق، حاول تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المعالج أو المضاف مثل عصائر الفاكهة المحفوظة والمربى والكاتشب والتوابل والصلصات وما إلى ذلك.

جرب استخدام بدائل السكر الطبيعية، تعتبر عصائر الفاكهة والخضروات الطبيعية أفضل بكثير من العصائر المعبأة التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والسكر.

المشروبات المحتوية على الكافيين

تعمل جزيئات الكافيين على تعطيل ظاهرة ارتباط الأدينوزين بمستقبلات الدماغ التي تؤثر على دورة النوم وتؤدي في النهاية إلى القلق والتوتر الناتج عن الأرق، إن تناول الكافيين بشكل معتدل غير ضار، ولكن إذا كنت شخصًا لديه كمية زائدة من هذه المشروبات، فيمكنك الوقوع قريبًا فريسة لمشاكل القلق. لا تنس أن الشاي العادي وبعض أنواع الشوكولاتة وحتى الكعك المنكه تحتوي على مادة الكافيين.

بدلاً من ذلك، اختر شاي الأعشاب المهدئ، أو الخلطات المصنوعة من النعناع أو الليمون أو ماء جوز الهند.

الكحول

يمكن أن يؤدي تناول الكحول بطريقة غير عقلانية إلى إلحاق أضرار بالغة بصحة الجسم بالكامل، كثير من الناس يأخذون المساعدة من الكحول للتغلب على البؤس، والانفصال، وتقلب المزاج أو الغضب، ومن الآن فصاعدًا يسيء الكثير من الناس فهمه لإعطاء تأثيرات مهدئة، ولكن على النقيض من ذلك، فإنه يؤدي ببساطة إلى تفاقم الموقف، وذلك لأن الكحول يغير نشاط السيروتونين والناقل العصبي في الدماغ، مما يؤدي إلى تفاقم القلق ويجعلك أكثر خوفًا مع تلاشي الخمور.

الدهون

في كل مرة تفتح فيها علبة من رقائق البطاطس أو قطع الدجاج تذكر فقط أنها ليست مجرد وجبة سريعة ولكن يمكن أن تجعلك ببساطة عرضة لمشاكل الصحة العقلية، عادةً ما يتم هدرجة الزيت المستخدم في القلي العميق جزئيًا حيث يتحول الزيت النباتي إلى حالة صلبة أكثر، مما يسمح له بالبقاء لفترة أطول على الرف، ومن ثم، فإن مثل هذا المصدر للدهون غير المشبعة يمكن أن يساهم في مشاكل القلب والعقلية الحادة.

من الأفضل تناول الوجبات الخفيفة المصنوعة من الدهون المشبعة مثل السمن أو الزبدة.

الملح

يمكن للصوديوم الزائد في الجسم أن يعطل الكلى وكذلك الجهاز العصبي، يمكن أن يؤدي الملح أيضًا إلى اضطرابات المزاج والاكتئاب أو حتى التعب من خلال التدخل في وظيفة المناعة، ومع ذلك، فإن الانتفاخ وزيادة الوزن بسبب تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى صورة سلبية عن الجسم، يجب أن تقلل من تناول الملح.