طبيب يوضح أسباب وطرق علاج "حمو النيل" في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"حمو النيل" عبارة عن طفح جلدي يحدث في جلد الأطفال، وذلك بسبب حساسية جلدهم مقارنة بالأشخاص الكبار، أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

ويظهر حمو النيل عادة في الصدر أو الظهر أو البطن، كما ذكر الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، فيديو له عبر قناته الشخصية بـ"يوتيوب".

ما أسباب حمو النيل للأطفال؟

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ارتفاع الرطوبة.

- ارتداء الطفل الملابس الضيقة.

- ارتداء الطفل الملابس المصنوعة من مواد غير قطنية ولا تمتص العرق.

- خروج الطفل في الشمس والطقس الحار.

ما أساليب الوقاية والعلاج؟

- تهوية غرفة الطفل جيدا.

- من الضروري ارتداء الطفل الملابس المصنوعة من مواد قطنية ذات الألوان الفاتحة والواسعة والفضفاضة.

- الحرص على تناول الطفل الكثير من الماء والسوائل، ما يساعد على تبريد حرارة الجسم والتقليل من إفراز العرق بشكل مبالغ فيه، وبالتالي التقليل من حدوث حمو النيل.

- استحمام الطفل أكثر من مرة في اليوم بماء فاتر، مع ضرورة استخدام صابون مخصص للأطفال.

- استخدام ملطف الجلد، خاصة الذي يحتوي على الجلسرين.

- في حالة إصابة الطفل بحمو النيل بطريقة أكثر حدة، يجب إعطاء الطفل مضادات الحيوية لتقليل الالتهاب الموجود في الجلد وللحد من الإحساس بالحكة.

- يجب الابتعاد عن وضع المستحضرات التي تحتوي على الكورتيزون إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص.