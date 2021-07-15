مهرجان كان في يومه التاسع: شارون ستون تخطف الأضواء!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - استطاعت النجمة شارون ستون البالغة من العمر 63 عاماً أن تنافس بإطلالتها الأنيقة أكثر النجمات شباباً وتألقاً خلال مهرجان كان السينمائي يوم أمس. فأثبتت أن العمر لا يقف حاجزاً في وجه الأناقة والخيارات الفريدة.

إليكِ أبرز الإطلالات التي شهدتها سجادة كان الحمراء في يومه التاسع.



شارون ستون Sharon Stone

الصورة من موقع catwalkhautecouture على أنستغرام



كانت إطلالة شارون ستون من أكثر الإطلالات أناقة وتميّزاً على الإطلاق. اختارت فستاناً باللون الأزرق الزاهي، مزيّناً بالورود الملوّنة والنافرة من توقيع دار دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana ، وأغنت إطلالتها بأقراط من الذهب الأبيض والماس من مجوهرات شوبارد Chopard.

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آيمي جاكسون Amy Jackson

الصورة من موقع US magazine الإلكتروني



الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية آيمي جاكسون تألقت بفستان بقصّة أميرية مصنوع من الصوف الناعم باللون البرغندي ونسّقت معه مجوهرات من الذهب الأبيض والماس من توقيع شوبارد Chopard.



إيلين كابري Elen Capri

الصورة من موقع US magazine الإلكتروني



مصمّمة ملابس البحر إيلين كابري اختارت إطلالتها من مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward للأزياء الراقية خريف 2021 ، فارتدت فستاناً باللون الأسود من دون أكمام ومرفقاً بذيل قصير.

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هانا كروس Hana Cross

الصورة من موقع US magazine الإلكتروني



بدورها اختارت عارضة الأزياء هانا كروس فستاناً من توقيع المصمّم اللبناني رامي قاضي Rami Kadi مرصّعاً بالكامل بأحجار الباييت اللامعة مع طبقات من الريش الناعم واللؤلؤ الأبيض.



مارتا لوزانو Marta Lozano

الصورة من موقع US magazine الإلكتروني



عارضة الأزياء الإسبانية مارتا لوزانو اختارت زياً باللون الأحمر وبتصميم مميّز من توقيع دار لورينزو كابريل Lorenzo Caprile، يتألف من جمبسوت مع كاب طويل وياقة القارب أو ما يُعرف بالـBoat Neck أو Sabrina Neck، وزيّنت إطلالاتها بمجوهرات من ميسيكا باريس Messika Paris.

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بوبي ديليفان Poppy Delevingne

الصورة من موقع Red Carpet Fashion Awards الإلكتروني



عارضة الأزياء الشابة بوبي ديليفان تألقت بفستان باللون الأصفر الفاقع من توقيع دار دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana ونسّقت معه أقراطاً مزيّنة بحجر الفيروز الأزرق.



روز بيرترام Rose Bertram

الصورة من موقع US magazine الإلكتروني



عارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام تألقت بفستان أحمر بقصّة ضيّقة ومن دون أكمام من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward ونسّقت معه مجوهرات من ميسيكا باريس Messika Paris.



إيلينا بادري Elena Badri

الصورة من حساب إيلينا على انستغرام



عارضة الأزياء الشابة إيلينا بادري اختارت فستاناً بقصّة أميرية من توقيع المصمّمة السعودية إيمان العجلان Eman Al Ajlan، مزيّناً بالريش. واللافت أنها لم تزيّن إطلالتها بأي قطعة مجوهرات.