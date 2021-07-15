الملابس الرياضية النسائية الأكثر طلباً لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - لا شكّ أن الملابس الرياضية هي من بين القطع الأساسية لممارسة التمارين بطريقة محترفة ودون مواجهة أية عوائق، وهي من بين التصاميم المناسبة للتمتّع بلوك مريح وكاجوال لجميع النساء.

مع كثرة إطلاق موديلات مختلفة من الملابس الرياضية النسائية لهذا الصيف، تبرز دائماً التصاميم التي لا تغيب أبداً عن ساحة الموضة ومنها السراويل، التيشيرتات، والأحذية التي تناسب كل تمرين.

ثوابت لا تتغيّر للرياضة

من بين موديلات السراويل الرياضية لهذا الموسم، نذكر الأساسية منها والثوابت التي لا تتغيّر مع تغيّر الموضة، فنجد سروالاً يتزيّن عند الجوانب بالخطوط الـ3 الأيقونية، وهو مصنوع من قماش القطن مع قصّة مريحة كفيلة بتزويد الفتاة أو السيدة الرياضية بلوك مريح.

أنييس بي Agnes B

أما التيشيرتات فهي حاضرة دائماً في النوادي الرياضية؛ من خلال تميّزها بقماش خفيف يمتصّ التعرّق، ويشعر الفتاة أو السيدة بالراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ويمنع بروز الروائح الكريهة.

يجب ألا ننسى الهودي، وهي من بين الملابس الرياضية النسائية الأيقونية، خاصة أنها متوفّرة بألوان متعدّدة وتتميّز بقماش القطن الخفيف، بالإضافة طبعاً إلى سراويل الليغينغ التي لا غنى عنها خلال ممارسة الرياضة في النادي الرياضي، أو ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، أم مجرّد التمتّع بلوك كاجوال وعملي، هذه القطعة تتّسم بقصّتها التي تجمع ما بين الستايل المريح والعصري في آن، بالإضافة إلى أنّها موجودة بعدة ألوان حتى تناسب جميع الأذواق، وتجعل الفتاة أو السيدة تشعر بالبرودة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى أنها تمتصّ التعرّق بطريقة سريعة.

7 دايز- 7Days

معايير تمنح الراحة

إذا كانت السيدة تختار ملابسها الرياضية بحسب موديلها فهذا لا يكفي، انتقاؤها لهذه التصاميم يتخطّى مفهوم الموضة ويرتكز أكثر على القماش وغيرها من المعايير التي تمنح الراحة التامة والثقة لمن ترتديها. إضافة إلى ذلك، لكل نوع رياضة، ملابس مخصّصة له تتّسم بقصة وقماش معيّن.

في هذا الإطار، إذا كانت تبحث عن ملابس رياضية جديدة، فعليها التركيز على أن القماش الأكثر راحة والأفضل في معظم التصاميم هو ذلك المصنوع من الأنسجة الطبيعية مثل القطن، الحرير، الصوف، والكتان. عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية القوية والتعرّق، فما عليها سوى اختيار ملابس تتّسم بأقمشة تمتّص العرق وتسمح للبشرة بالتنفس. في هذا الإطارعليها الابتعاد عن القطن، إذ إنه يمتصّ العرق، لكن يستغرق وقتاً طويلاً حتى يجف. من هنا لا بدّ من اللجوء إلى الملابس الرياضية المصنوعة من الليكرا أو البوليستر؛ إذ إنها تمتصّ العرق بشكل كبير، تجفّ سريعاً وتحافظ على برودة الجسم، مع ضرورة الحرص على اختيار الأقمشة التي تتّسم بالتقنيات المبتكرة والمخصّصة للرياضة.

أول ذات شي لوفز All That She Loves

من ناحية أخرى، في حال كانت السيدة تريد ارتداء ملابس رياضية نسائية للراحة من دون ممارسة التمارين، فمن الممكن اللجوء إلى تلك المصنوعة من القطن.

لا شك أن الكثير من السيدات يلجأن إلى التصاميم الواسعة والفضفاضة عندما يتعلّق الأمر بالراحة، لكن خلال ممارسة الركض أو ركوب الدراجة مثلاً، يجب الابتعاد عن السراويل الواسعة؛ إذ من الممكن أن تعلق وبالتالي قد تتعثّر، كما ولن تشعر بالراحة التامة. أما عند اللجوء إلى اليوغا أو تمارين البيلاتس، من المفضل اختيار أقمشة ستريتش، خفيفة ومرنة، مع الحرص على انتقائها بخصائص تساهم في التخلص من العرق وتعديل حرارة الجسم، وفي حال كانت السيدة تمارس رياضة كرة السلة، فهي بلا شكّ تحتاج إلى ملابس رياضية نسائية ذات قصّة واسعة وفضفاضة تساعدها على القفز بسهولة.

سيلين Celine

أخيراً، يجب ألا تنسى السيدة الجوارب، ومن المهم جداً الابتعاد عن تلك القطنية فهي تمتصّ الرطوبة، مما يتسبّب في خلق احتكاك إضافي مع الأحذية، لذلك لا بدّ من البحث عن جوارب مصنوعة من النايلون أو مزيج من الصوف، فكلاهما يمتصّ العرق ويسهّل على القدمين التنفّس.

دافيد كوما David Koma

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