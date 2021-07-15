ألوان الصيف المشرقة Vivid Summer Colors

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - أدخلي الألوان الحيوية إلى إطلالاتك هذا الصيف، وأضيفي الى أسلوبك رونقاً خاصاً من خلال الإكسسوارات الملفتة التي ستمنحك طابعاً فريداً يشبه شخصيتك. تتنوّع باليت الألوان المقدّمة بين الأحمر والأصفر والزهري والأخضر والأزرق، وغيرها من الألوان القويّة. لذا لا تتردّدي وتبنّي صيحات هذا الموسم الحيويّة بألوانها، وعبّري من خلالها عن أسلوبك الصيفي الجميل.





Blue Waves أزرق الموج



تميّزي بإطلالة أنثوية جميلة من خلال اعتماد صيحة اللون الأزرق الذي سيظهرك بأسلوب بديع، وسيمنحك لمسة من التميّز.

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Classy Green أخضر حيوي

تميّزي عن غيرك من خلال اعتماد اللون الأخضر القوي الذي يعكس ذبذبات إيجابية على الإطلالة، ويمنحك إناقة حيويّة، خاصة وأنّ هذا اللون برز بشدة على منصات ربيع وصيف 2021.

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Feminine Pink أنوثة الوردي



عبّري عن أنوثتك الفائضة من خلال اللون الزهري الذي يعتبر سيد الموقف في مجموعات ربيع وصيف 2021. يأتي هذا اللون بتدرّجات عديدة، لكنّ اللون القوي منه هو الأكثر رواجاً.

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Red Vibes الأحمر اللهّاب



لا يمكن أن يغيب اللون الأحمر عن ساحة الموضة في أي موسم، فهو من الألوان الأساسية في عالم الأزياء. لذا أدخليه هذا الصيف إلى إطلالتك دون تردّد.

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Sunny Yellow أصفر مشعّ



من الجميل أن تدخلي على إطلالتك اللون الأصفر القوي والمشعّ الذي سيمنحك إشراقة لا مثيل لها. في حال لم تحبّي هذا اللون يمكنك أن تزيّني إطلالتك بإكسسوارات صفراء.

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