عودة إلى موضة السبعينات 70s Fashion Trends

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - تعتبر السبعينيات من أكثر الحقبات الزمنية التي شهدت تطوّراً في الموضة، وجسّدت مفهوم الأناقة بكثير من الجرأة والتميّز. وما زاد من أهمّية هذه الحقبة، انتشار صور إطلالات أهمّ النجمات، مثل جين شريمبتون Jean Shrimpton، فرح فاوسيت Farrah Fawcett، ديان فون فورستنبرغ Diane Von Furstenberg، بيانكا جاغر Bianca Jagger، وغيرهنّ. وساعد تسليط الضوء على هذه الإطلالات في تحديد خطوط الموضة آنذاك، حتى أضحت بمثابة مرجع للسيدات في خياراتهنّ الأنيقة. معاً نستعيد أبرز صيحات موضة السبعينيات، والتي أغنت مجموعات ربيع وصيف 2021.







Oversized Glasses النظارات الضخمة



عاد الحنين إلى النظارات الشمسية ذات الحجم الكبير التي كانت تتألق بها مغنيات الستينيات والسبعينيات، لتسيطر على خياراتك هذا الموسم. ستجدين تصاميم متنوّعة من هذه النظارات، منها المستطيلة والمستديرة والمحدّدة. كما ستجدينها على شكل نظارات شمسية أو نظارات بصرية!







Jumpsuits الجمبسوت



شكّل الجمبسوت أحد أبرز القطع التي كانت تزيّن إطلالات المرأة في حفلات الديسكو في تلك الحقبة، خاصة التصاميم المصنوعة من الترتر او المخمل الفاخر. ومن وحي هذه الصيحة، ابتكر المصمّمون تصاميم جمبسوت عملية يمكنك ارتداؤها في مختلف الأوقات والمناسبات.



Flared Pants السروايل الواسعة



لفترة طويلة استطاعت القصّات الضيّقة أن تحتلّ الصدارة في تصاميم السراويل، إلا أنّ السراويل ذات الأرجل الواسعة برزت مؤخراً كواحدة من أبرز صيحات السبعينيات التي تسلّلت إلى عروض ربيع وصيف 2021، لتزيد من جرأة الإطلالات وتحرّرها.

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Grandma’s Crochet قطع الكروشيه



ألهمت صيحة الكروشيه العديد من مصمّمي الأزياء مؤخراً، خاصة أولئك الذين يسعون إلى اعتماد الموضة المستدامة. رأينا الكروشيه في مجموعات ربيع وصيف 2021 على الفساتين والتوبات وحتى الإكسسوارات، بأسلوب مبتكر ولوحة ألوان متنوّعة.



Wrap Dress الفستان الملفوف



بعد أن سيطرت الفساتين القصيرة على بداية السبعينيات، أعادت نهاية هذه الحقبة إحياء الفساتين الملفوفة ذات التصميم البسيط المناسب للنهار والليل. ولهذا الموسم، ستجدين تصميم الفستان الملفوف بأطوال مختلفة ونقوش وألوان غنيّة تتيح أمامك الكثير من الخيارات.



Vintage Hats قبّعات الفينتاج



بين قبّعات الفيدورا وقبّعات رعاة البقر ذات الحواف العريضة والشكل المنظّم، استطاع هذا الإكسسوار اللافت أن يتسلّل من السبعينيات ليسجّل حضوراً بارزاً في عروض الموسم. يمكنك أن تعتمري القبعة في مشاويرك النهارية وعلى الشاطئ، كما اختيار قبّعة بتصميم فاخر لمناسباتك الليلية.



Co-Ord Sets قطع متناسقة



تعتبر هذه الإطلالة منافسة للفستان أو البدلة الرسمية، حيث أنها تمنحك إطلالة متناسقة دون أن تشعرك بالتقيّد. رأينا الكثير من القطع المتناسقة في عروض ربيع وصيف 2021، مؤلفة من تنّورة وتوب أو سروال وتوب، وهي توفّر مروحة من الخيارات السهلة والأنيقة في الوقت نفسه.

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Bell Bottom Jeans سراويل الجينز



إلى جانب السراويل الواسعة، راجت في حقبة السبعينيات تصاميم الجينز ذات الأرجل الواسعة التي تشبه شكل الأجراس. وهي من القطع العملية والأنيقة في الوقت نفسه، بحيث يمكنك أن تنتعلي مع الجينز حذاء بالكعب العالي أو كعب بلاتفورم، كما يمكنك انتعال حذاء رياضي أو مسطّح.



Platform Shoes حذاء البلاتفورم



إذا كان هناك إكسسوار في السبعينيات لم يغب عن إطلالات أيقونات الموضة آنذاك، فإن حذاء البلاتفورم بالتأكيد هو الأبرز. وقد استطاع هذا التصميم أن يسجّل حضوره اللافت في مجموعات هذا الموسم، ليعيد إلينا الحنين إلى الإطلالات الأنيقة وإلى صيحات الزمن القديم.



Headscarf وشاح الرأس



سواء كنت من المعجبات بهذا الإكسسوار أم لا، فإنّ وشاح الرأس سيكون حتماً أحد أهم القطع التي ستزيّنين بها إطلالاتك الصيفية. كان وشاح الرأس خيار النجمات في الزمن القديم، حيث كنّ يخترنه بطبعات وتقليمات لافتة تميّز حضورهنّ.

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Masculine Suit البدلة الذكورية



لم تعد البدلة الذكورية صيحة تروج وتخفت حسب المواسم، بل باتت قطعة أساسية في خزانة كلّ سيدة. وهي من الصيحات التي تألّقت بها أيقونات الموضة في حقبة السبعينيات، ما جعلها إحدى أبرز القطع التي سعى المصمّمون إلى تطويرها موسماً تلو الآخر.



Tie-Dye صيحة التاي داي



عادت صبغة الألوان بأسلوبها الغامض والجذاب لتسيطر على صيحات الصيف، حيث يضفي أسلوب التاي داي الكثير من المرح على الإطلالات. ستجدينها على الكثير من القطع، كالتوبات والقمصان، وحتى بعض الأطقم والجمبسوت التي اغتنت بهذه الصيحة.

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