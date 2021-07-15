أجمل 10 إطلالات من حفل ESPY AWARDS

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - نظم القيمون على حفل جوائز ESPY AWRADS الرياضي حضورياً بعدما كان أُلغيَ العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومن ابرز الإطلالات التي سجلتها سجادة الحدث الذي تم تنظيم على سقف نادي Pier chic الراقي في مدينة نيويورك، نذكر تشارلي وديكسي دمليو ونينا دوبريف وغيرهم..



الصورة من موقع ET Online الالكتروني



النجمتان تشارلي وديكس دامليو مع العائلة تألقتا بفستانين رماديين قصيرين من دار بالمان خلال حفل جوائز ESPY AWARDS



سنستعرض أبرز 10 إطلالات للنجوم على الشكل التالي:



نينا دوبريف: تألّقت بفستان أحمر من الكريب المستقيم القصة مع ياقة مربعة عند الصدر. الزي من تصميم فرساتشي وينتمي الى مجموعة خريف 2021.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الإلكتروني



هل أخطأت ناومي في اختيار زيها؟





ناومي تألقت في زي من دار لويس فويتون ينتمي الى مجموعة ما قبل خريف 2021 ويتألف من بلوزة تتميز بأكمام ضخمة وتنورة ميتاليكية الطراز. الزي جميل ومن الطبيعي أن تختار النجمة زيها من الدار الفرنسية العريقة كونها سفيرة لها ولكنه يبدو أكبر قليلاً من مقاسها ولا يفيها حقها...

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني

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النجمة الرياضية إيليز شليسنغر تالقت بفستان من الكريب الأسود بقصة halter neck ويعقد عند العنق. الزي رائع ولكنه كلاسيكي وهو من تصميم دار Solace London.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني

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ميكاييلا شرايفين تألقت بزي مزدان بالترتر الأسود وبقصة منخفضة تلتف حول قوامها. الفستان رائع وهو من تصميم راني زاخم المصمم اللبناني العالمي.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني



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النجمة ألكسندر داداريو ارتدت سروالاً كلاسيكياً من الكريب السود مع بلوزة بقصة غير متجانسة وحملت حقيبة كلاتش باللون الأخضر. الزي من مجموعة ربيع 2021 للمصمم براندون مكسويل.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشون أووردز الالكتروني



النجم أنتوني ماكي تألق ببزة سموكنغ من دون ربطة عنق مع قميص ابيض. الزي من تصميم دار لويس فويتنون الفرنسية.

الصورة من موقع ET Online الالكتروني

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تشايس يونغ في بزة بيضاء من موساكي نسقها مع أكسسوارات وسلاسل معدنية حول العنق.

الصورة من موقع ET Online الالكتروني



ديفونتا سميث تألق بطقم ضيق بقصة مستقيمة باللون الأصفر الزاهي فخرج عن المألوف على السجادة الحمراء ولكنه ستايله يعتبر طبيعياً بالنسبة لنجم رياضي.

الصورة من موقع ET Online الالكتروني



كاين براون تألق بتاكسيدو أسود مع قميص أبيض من دولتشي أند غابانا وانتعل حذاء من تودز.

الصورة من موقع ET Online الالكتروني

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النجم مات جايمس ارتدى بزة مربعة التقطيع باللونين البني والأسود وأطل برفقة زميلته رايتشل كوركونيل التي ارتدت فستاناً ساحراً من الموسلين الأسود بأكمام طويلة. الزي من ماركة RETRO FETE

الصورة من موقعET Online الالكتروني

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