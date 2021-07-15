كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - لا تخلو خزانة كل فتاة عربية من تصاميم العبايات المختلفة بالأسلوب المواكب لخطوط الموضة، ومع انتشار مجموعات العبايات بتصاميم مواكبة لموضة 2021 تبقى العبايات المطرزة متربعة على عرش الموضة، لذا نختار لكِ مع اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك عدة تصاميم لعبايات مطرزة من وحي المؤثرات السعوديات على انستغرام.







موديلات عبايات مطرزة لعيد الأضحى 2021:







عبايات مطرزة بأسلوب عصري من زينة عماد

زينة عماد بعباية مطرزة بالوان حيادية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص المغنية السعودية الشابة، زينة عماد، على اعتماد تصاميم العبايات الشبابية المواكبة لخطوط الموضة في جميع إطلالاتها، وذلك لحشمتها وأناقتها بالأسلوب المميز الذي يليق بالفتيات السعوديات، ومن وحي أبرز إطلالاتها وأحدثها نختار لك عدة تصاميم؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مطرزة بالخيوط البيضاء الناعمة في الأطراف على شكل خطوط مزدوجة تضفي عليك أناقة بسيطة ويومية، واختارت عباية باللون البيج مزينة بقماش أسود في الصدر وأطراف الأكمام ومطرزة بالخطوط البيضاء البوهيمية مع حجاب أسود مطرز بالأبيض، وفي خيار لافت نسقت عباية كحلية مطرزة بالنقوش التراثية باللون البيج في منتصف التصميم من الجزء الأمامي وأطراف الأكمام لمنحك أناقة لافتة، وتزينت في حفلها الأخير بعباية بيضاء بأكمام ضيقة مطرزة بالنقوش الذهبية في أطراف الأكمام والجزء الأمامي من التصميم، لخيار عصري وفاخر.

تابعي المزيد: أفكار تنسيق البليزر للمحجبات في عيد الأضحى



سارة الودعاني بالعبايات المطرزة

سارة الودعاني بالعباية المطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد المؤثرة السعودية وخبيرة التجميل، سارة الودعاني، على العبايات الواسعة المطرزة التي تليق بكل أم لتُبْرِزَ أنوثتها بأسلوب محتشم ومواكب لخطوط الموضة، ومن أحدث إطلالاتها ارتدَتْ عباية زهرية بأكمام ضيقة مطرزة بالبيج والأبيض مع حجاب رمادي ناعم، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء بقَصَّة البشت مطرزة بكتابات عربية باللون البنفسجي المحدد بالبيج لمظهر أنثوي مواكب لخطوط الموضة، كما أطلت بعباية رمادية من قماش الكتان مطرزة باللون البيج على طريقة البشت النسائي، وزيِّنتْ بأشكال هندسية.

تابعي المزيد: موديلات فساتين صيفية للمحجبات لعيد الأضحى 2021



سارة عبد العزيز بالعبايات المطرزة

سارة عبدالعزيز بعباية مطرزة باحرف عربية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تنتقي الإعلامية السعودية، سارة عبد العزيز، إطلالاتها بالعباية بالألوان الحيادية الناعمة التي تناسب المجتمع العربي، وقد تألقت بعباية بيضاء مزينة بقماش أسود بكتابات عربية مع حجاب أسود ناعم، واختارت عباية البشت البني المطرزة بخطوط مزدوجة على الجانبين بنقوش تراثية تناسب المجتمع السعودي، ونسقتها مع فستان برتقالي لمظهر لافت، كما أطلت بعباية سوداء مزينة بقماش زهري في الأطراف مع نقوش جانبية باللون الزهري.



تابعي المزيد: عبايات ملونة للسفر للخارج