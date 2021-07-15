بدلات رجالية أنيقة لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 01:35 مساءً - أناقة الرجل عنوان جاذبيته؛ ليتمتّع بثقة عالية، حيث يعتمد غالبيتهم على أسلوب معيّن في اختيار الأزياء وارتدائها، لكن التغيير مطلوب على الدوام من خلال أحدث بدلات رجالية دون تردّد.

نجد في عيد الأضحى أغلبية الرجال يفضلون ارتداء البدلات الرسمية كنوع من التغيير؛ حتى يكون جذاباً ومميّزاً بألوان هادئة مع تنوّع القصّات.

برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucinelli



احترافية وتجانس



حان الوقت الذي يخطّط فيه الرجال لما سوف يرتدونه في عيد الأضحى، بالطبع هناك من اتخذ قراره وقام بتحديد ما الذي يريد شراءه من ملابس للعيد، وهناك من لم يمتلك من الساعات لتحديد ذلك بعد؛ نظراً لعدة أسباب، على أن يتم تنسيق ملابس العيد باحترافية وبمزيج يجمع بين الأحذية الرسمية، البدلات الفخمة، والقمصان المميّزة... التي قد تكون سادة أو مطبوعة، بالإضافة إلى التيشرتات ذات القصّات والتصاميم الغنية والمزيّنة بأشكال جريئة وعصرية مع السراويل ذات الطابع الشبابي المفعم بالعنفوان، وذات الطابع الذكوري الجريء.



إليفانتي Eleventy





برزت الألوان المتجانسة للبدلات الرجالية بأسلوب يناسب من يفضلون ارتداءها، سواء كانت من موديل الكاجوال أو الكلاسيك... بألوان مفعمة بالحيوية تحاكي بهجة العيد ونسمات الصيف، بقصّات وتصاميم صيفية بامتياز تتماشى في معظمها مع الأجواء المنعشة، إذن فإن أراد الرجل أن يصنع فكرة حول الإطلالة التي يريد الوصول إليها في العيد؛ لا بدّ أن يتمتّع بذوق فريد وأسلوب مميّز يتناسب مع المناسبة.

إن اختيار الطلّة المناسبة للعيد ليست بالضرورة أن تكون مكلفة؛ إذ يمكن استغلال ما يملكه الرجل في خزانته من أساسيات، وإضافة لمسات خاصة إضافية؛ للحصول على طلّة مثالية للعيد.

تابعوا المزيد: للرجل.. تصاميم شورتات من عروض 2021

جيورجيو أرماني Giorgio Armani

تابعوا المزيد: موديلات سراويل فضفاضة للرجال



كلاسيكية البولو



قمصان البولو لها تلك الميزة التي تجعلها كلاسيكية، فهي ليست بتيشيرت، كما أنها ليست بقميص، وإن كانت تستعير بعض ملامحهما. خلافاً للتيشيرت، قمصان البولو تملك ياقة، وبالتالي فهي تضيف أناقة لا يملكها التيشيرت، وخلافاً للقمصان هي أقل رسمية، وبالتالي تمنح الرجل طلّة خفيفة، يفضّل أن تكون من القطن التقليدي أو القطن المصري؛ كونه خفيف الوزن، أما تنسيقها فهو سهل نسبياً، بغض النظر عن اللون الذي يختاره، فإن كان خياره اللون الفاتح لقمصان البولو، فعليه أن يختار سروالاً بلون داكن، والعكس صحيح، وفي حال كان الرجل لا يريد طلّة الألوان المتناقضة، يمكنه اختيار ألوان العائلة الواحدة التي تكون بتدرّجات مختلفة.

إترو Etro



للحصول على طلّة مريحة، مرحة وأنيقة، يجب على الرجل الالتزام بقواعد تنسيقها، فالتيشيرت يجب أن يكون بلون واحد يتناسب مع لون البدلة وبياقة دائرية، المقاس بطبيعة الحال يجب أن يكون مثالياً، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالتيشيرت، فإن كان واسعاً؛ فان تكتّلات القماش ستفسد الطلّة برمتها، وفي حال كان العكس فإن الشكل النهائي سيكون مريعاً، فيما يتعلق بالبدلة يجب أن تكون السترة والسروال بلون واحد، وذلك لتسهيل عملية الاختيار على الرجل.

تابعوا المزيد: إطلالات مُنعشة من وحي النجوم الشباب

دانهيل Dunhill





يمكن اختيار البدلة التي تكون بكمّين قصيرين أو كمّين طويلين في حال كان الرجل يسعى إلى طلّة كلاسيكية، أما الخيارات من ناحية الجزء السفلي للملابس عديدة؛ إذ يمكنه اختيار الشورت أو السروال، الأمر يعتمد على الذوق الشخصي، بغض النظر عن عرض الخطوط الخاصة بالقميص أو لونها، الخيارات للسروال أو الشورت يجب أن تكون بسيطة وخالية من الإضافات وبلون داكن، صحيح أن الألوان الفاتحة تتناسب مع الطلّة، ولكنها ستجعلها أقرب إلى طلّة تليق بشاطئ البحر، وليس بمناسبة عيد الأضحى.

مانز Mans

تابعوا المزيد: للرجل: استوحِ إطلالتك الكاجوال من النجوم



حين يتعلّق الأمر بالقماش، يفضّل أن يكون من القطن أو اللينين، أما اللون فيفضل الالتزام بالألوان المحافظة، كالأبيض والأسود والكحلي؛ وذلك للحصول على طلّة أنيقة.

كوشيك فيلاندرا Kaushik Velendra

تابعوا المزيد: موديلات بناطيل جينز رجالية لصيف 2021