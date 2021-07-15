«بتتوبي حسب جوازك».. الجمهور يهاجم حلا شيحة بعد حديثها المتناقض عن الفن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة حلا شيحة، لهجوم حاد من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما كتبته، وانتقدت فيه الفن وأهل الفن، بعد تبرأها من دورها في فيلم «مش أنا»، الذي تشارك فيه النجم تامر حسني البطولة، مؤكدة أنها غير راضية عن نشر الأغنية التي ظهرت فيها تحتضن تامر حسني، وهو ما عرضها للانتقادات، إذ جاءت معظم التعليقات مهاجمة لها، ووصف متابعون موقفها بأنها تسير حسب «أهواء زوجها»، مشيرين إلى معز مسعود، ومن قبله الكندي يوسف هاريسون.

هجوم حاد على حلا شيحة بسبب أزواجها

منشور حلا شيحة عرضها للانتقادات، وربط الجمهور بين زواجها والتزامها دينيا، إذ جاء من بين التعليقات: «هو أنتي في حد بيمشيكي؟ عشان لا يمكن كل التردد والتناقض ده يكونوا جوه إنسان طبيعي»، وكتب آخر: «حلا، يا ريت زي ما الناس مجبرة تحترم تقلباتك والتردد المستمر في قراراتك، تحترمي اختيارات الآخرين وما تحكميش عليهم»، وعلق ثالت: «مش عايزة تمثيلي أقعدي في بيتك وربي عيالك، زي مابتقولي أنتي بني آدمه متناقضة، تتجوزي واحد ملتزم ناخد منك نصايح عن الدين والأخلاق متتوصفش، تتطلقي تنسي كلامك وتقلعي الحجاب والمفروض نتقبلك في كل أحوالك ما شاء الله، أتمنى متمثليش تاني».

اعتراض حلا شيحة على احتضان تامر حسني

كتبت حلا شيحة، تعليق مطول، نشرته عبر «إنستجرام»، مصحوب بصورة بوستر فيلم «مش أنا»، تبرأت خلالها من دورها في الفيلم، وانتقدات الفن، قالت فيه: «أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي انه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

وأكملت حلا: «بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت ذلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى.. أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا، يبقي باطل، وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا».

واختتمت حلا شيحة منشورها الطويل، برسالة أخرى للفنان تامر حسني: «شوف الفيديوو تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا كلنا بنغلط، بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح.. {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».