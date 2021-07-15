صحة وراحة.. فوائد اللبن الرائب: يقوي المناعة ويساعد على خسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثير من الناس يعتمدون على تناول اللبن الرائب، نظرا لمنافعه الكثيرة في أداء الجهاز الهضمي، ورغم أنه أحد منتجات الحليب والألبان، إلا أنها تحتاج طريقة مختلفة في تصنيعها، عبر عمليات تخمير خاصة، يستعمل فيها نوع خاص من البكتيريا، لتحويل الحليب إلى لبن رائب بقوام كثيف.

ويتميز اللبن الرائب بفوائد متعددة، إذ أشارت خبيرة التغذية يلينا سولوماتينا، إلى أنه يساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزيز منظومة المناعة، كما يمكن استخدام اللبن الرائب في أيام الصوم بعد الإفراط في تناول الطعام، بحسب «سبوتينك».

فوائد اللبن الرائب

عندما يفرط الشخص في تناول الطعام، مثل المشويات والمقليات، يساعد اللبن الرائب على تنظيم حركة الأمعاء، ونصحت خبيرة التغذية، في هذه الحالة بتناول لتر من اللبن الرائب مقسم إلى أجزاء، موضحة أنه يمكن تناوله مع الثمار، لافتة أيضا، إلى أنه تناول كمية صغيرة من اللبن الرائب بانتظام، يساعد على تعزيز مناعة الجسم.

وتتركز 70% من منظومة المناعة في الأمعاء، لاعتمادها على حالة ميكروبيوم الأمعاء، لتأثير اللبن الرائب فيها بصورة مباشرة، ويجلب اللبن الرائب البكتيريا الضرورية لتعزيز منظومة المناعة، ما يساعد على تحديد قدرة الجسم على مواجهة البكتيريا المرضية، التي تدخل الجسم من الخارج.

ويساعد اللبن الرائب على الشعور بالشبع وخسارة الوزن الزائد، لاحتوائه على البروتينات، إذ يحتاج وقتا طويلا نسبيا حتى يتم هضمه بشكل كامل، ما يجعل من يتناوله يشعر بالشبع لفترة أطول، خاصة أنه يقلل الشهية والرغبة في تناول الطعام بشكل عام خلال اليوم.

وتساعد البروتينات التي يحتوي عليها اللبن الرائب على بناء العضلات وحرق الدهون، بالإضافة إلى تحسين صحة الأسنان والعظام، والحماية من الإصابة بنزلات البرد.

الكمية الصحية لتناول اللبن الرائب

من أجل الحفاظ على الميكروبيوم في الأمعاء بحالة جيدة، يكفي تناول كوب من اللبن الرائب يوميا، ويمكن استبداله بين فترة وأخرى بمنتجات الألبان المخمرة الأخرى.