طبيبة تحذر من غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة: يسبب التسوس

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفرط البعض في استخدام غسول الفم لاحتوائه على نسبة من المواد المطهرة والمعقمة، لتطهير الفم وتنظيفها من بقايا الطعام العالقة والبكتيريا، للمحافظة على صحة اللثة والأسنان، لكن ربما لا يدرك البعض أن غسول الفم له بعض الأضرار، يجب تفاديها حتى لا تؤذي أسنانك.

وأطلقت طبيبة الأسنان المقيمة في لندن، آنا بيترسون، رسائل مهمة عبر مقطع فيديو على «تيك توك»، تحذر خلالها من خطورة استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان مباشرة بالفرشاة، نظرا لأنه يؤدي إلى تسوس الأسنان، موضحة أن هذا التصرف يمكن أن يتسبب في شطف مادة الفلورايد المفيدة، الموجودة في معجون الأسنان، بحسب موقع «روسيا اليوم».

غسول الفم يساعد على جذب الميكروبات

يحتوى معجون الأسنان على حوالى 1450 جزء في المليون من الفلورايد، وهو التركيز المثالي لحماية الأسنان من السكريات في الطعام والشراب الذى يتم تناوله، كما يشتمل غسول الفم نحو 220 جزء في المليون من الفلوريد، وهذه الكمية لا يكفي لمنع طبقة الترسبات.

وأشارت طبيبة الأسنان، إلى أنه عند غسل الأسنان بالفرشاة، وشطفها بغسول الفم، فإنه يشطف كل الفلوريد عالي التركيز، من أجل أن يحل مكانه فلوريد منخفض التركيز، ما يجعل الفم مغناطيسيا للميكروبات.

الوقت المناسب لاستخدام غسول الفم

نصحت الطبيبة، باستخدام غسول الفم بعد تناول الطعام مباشرة، إذ يعتبر ذلك الوقت المناسب لاستخدامه، لافتة إلى أن تناول السكريات بكثرة يؤدي إلى تآكل الأسنان، ولتجنب ذلك نصحت باستخدام غسول الفم لتجنب الحامض في معجون الأسنان، مختتمة بالتشديد على ضرورة تنظيف الأسنان قبل النوم وبعده، واستخدام الغسول عند الحاجة بعد تناول الطعام مباشرة.

فوائد معجون الأسنان

يساعد معجون الأسنان، على التخلص التام من تسوس الأسنان، إذ يسهم في القضاء على جميع البكتيريا التي تسبب التهابات تؤدي إلى تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أن احتوائه على مادة الفلورايد، يساعد كثيرًا على تقوية الأسنان ومنحها الصلابة.

ويلعب معجون الأسنان، دورا مهما في عملية ترميم الأسنان، من خلال مادة الفلورايد التي تساعد كثيرًا في ترميم الأسنان والمحافظة عليها، بعد القيام بوضع حشوات الأسنان.