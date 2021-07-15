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الامارات | ميغان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة لـ "نتفلكس"

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أرتشويل بروداكشنز، شركة الإنتاج المملوكة لدوقة ساسكس ميغان ماركل، إنها أنتجت مسلسل رسوم متحركة عائليا لبثه على منصة نتفلكس، وإنها ستكون هي أيضا منتجته التنفيذية.

وقالت الشركة، التي أنشأتها ميغان وزوجها الأمير هاري في بيان إن المسلسل يركز على مغامرات فتاة عمرها 12 عاما تستلهم مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات في التاريخ.

والمسلسل، حسب رويترز، واسمه "بيرل"، هو أول مسلسل تعلن عنه نتفلكس وميغان وهاري. وأبرما الاتفاق العام الماضي بعد أن تنازلا عن مهامها الملكية وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

وقالت ميغان في بيان "بطلتنا بيرل، مثل كثير من الفتيات في سنها، في رحلة لاكتشاف الذات فيما تسعى للتغلب على صعوبات الحياة اليومية".

ومضت تقول "أشعر بسعادة غامرة لأن أرتشويل بروداكشنز أبرمت شراكة مع منصة نتفلكس القوية وإن هؤلاء المنتجين الرائعين سينتجان معا مسلسل الرسوم المتحركة الجديد الذي يحتفي بالنساء الاستثنائيات عبر التاريخ".

ولم يُحدد موعد بعد لعرض المسلسل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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