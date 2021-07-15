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لهذا السبب.. لا تتناول الفاصولياء الخضراء نيئة

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذر المعهد الألماني لتقييم المخاطر من تناول الفاصولياء الخضراء نيئة؛ حيث إنها تحتوي على مادة "فاسين"، التي ترفع خطر الإصابة بالتسمم.
وأضاف المعهد أن الحرارة العالية تقضي على هذه المادة الضارة؛ لذا ينبغي طهي الفاصولياء الخضراء بشكل تام، بينما لا تعد طرق الطهي الأخرى كالطهي بالبخار أو اليخنة مناسبة.
يُشار إلى أن أعراض التسمم بمادة الفاسين تتمثل في آلام البطن والغثيان والإسهال الدموي والحمى، علما بأن هذه الأعراض تظهر بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة أو التي لم يتم إنضاجها بشكل تام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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