وصفات طبيعية من الحليب لتغذية بشرة الوجه والجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - عرف الحليب بفوائده المغذيّة فهو مادة تحمي من الأمراض والمشاكل الصحيّة، واليوم يضيف إلى تاريخه فوائد لا تعّد ولا تحصى إذ أصبح مادة أساسيّة في صناعة مستحضرات التجميل.في هذا الموضوع نقدّم لك خلطات فعّالة منه لتنعمي بجمال كليوباترا.

وصفات طبيعيّة من الحليب

وصفات طبيعية من الحليب لتغذية البشرة

لتقشير البشرة: بما أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك فهو يساعد بشكل طبيعي على تقشير خلايا البشرة الميتّة، لذلك استعمليه بشكله السائل لفرك وجهك وتقشيره.

جيّد للأظافر: يفيد الحليب في تقوية الأظافر من خلال المواظبة على شربه، كما يقول الإختصاصيون أن نقع الأظافر في الحليب الكامل الدسم يزيل الإلتهابات والإحمرار من الجلد المحيط بالأظافر أو من تحتها.

للبشرة الحساسّة: إذا كنت تعانين من بشرة ملتهبة أو إحمرار نتيجة حرق شمسي أو ما شابه، يكفي أن تمسحي وجهك بقطعة شاش مبلولة بالحليب، وذلك بفضل البروتينات الموجودة في الحليب والتي تتغلغل إلى أعماق البشرة .

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حمامات الحليب لتغذية البشرة

حمامات الحليب لتغذية البشرة

دعي جسمك يسترخي ويأخذ كل احتياجاته داخل مغطس مغذي من الحليب والعسل: أضيفي ربع كوب من الحليب السائل، أو البودرة مع ملعقة من العسل إلى مغطسك، على أن تكون درجة حرارة الماء متوّسطة واسترخي مدة 20 دقيقة. هذا المغطس مفيد للبشرة الجافة.

إغلي 1/3 كوب من الحليب مع ملعقتين طعام من مسحوق الكاكاو واتركي المزيج حتى يصبح جامداً بعض الشيء، ثم أضيفيه إلى مغطس الماء، وتمتعي لمدة 15 دقيقة، وستلاحظين بعد الحمام أن بشرتك ناعمة كالأطفال ونظيفة.

حمام كليوباترا: املئي مغطسك بماء فاتر ضعيه فيه 3 ليتر من الحليب، 5 ليمونات تقطعينهم على شكل دوائر، أوراق ورد أحمر، مع قطرات من زيت اللوز أو اللوتس والياسمين، انقعي جسمك في هذا المغطس ودلكيه مع وجهك لمدة نصف ساعة.

ودّعي التجاعيد: استغلت الملكة كليوباترا عناصر الطبيعة لخدمة جمالها فصنعت مستحضراً يقاوم التجاعيد بنفس تركيبة خلطتها المعروفة أي الحليب والعسل، فحاربي أنت تجاعيدك من خلال خلط الحليب الخالي من الدسم، مع نصف كوب من العسل، وملعقتين كبيرتين من جيل أو زيت نبتة الألوفيرا، ضعي الخليط في البراد لمدة أسبوعين، بعدها استعمليه على وجهك يومياً لتتمتّعي بشباب دائم.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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