برنامج للعناية بالشفاه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - لمكياج الأنيق يحتاج إلى بشرة صحية نظيفة، وهذا ما يحتاجة أيضاً أحمر شفاهك ليبدو لافت: شفاه رطبة وصحية. تعرفي في هذا الموضوع على طريقة العناية الصحيحة بالشفاه.

برنامج العناية الصحيح

برنامج العناية الصحيح

في النهار:ضعي في الصباح وقبل خروجك من المنزل، مرطّب شفاه يحتوي على نسبة حماية من الشمس، أويمكنك استعمال ملمّع شفاه بتركيبة مرطبّة.

في الليل: بما أننا نعرف أهميّة استعمال كريم النهار والليل، من هذا المنطلق عليك اتباع نفس الموضوع مع شفتيك، لهذا ضعي كريم يرطّب شفتيك طوال الليل.

ملاحظة: يفضّل اختيار المرطّب بتركيبة تحتوي على زيوت كالجوجوبا، المشمس، البابونج، جوز الهند، العسل، وبعض الفيتامينات.

التقشير: يتكوّن الجلد الميّت على شفتيك بسبب قلّة الإهتمام بهما، ما يشوّه مظهرهما خصوصاً بعد وضع أحمر الشفاه الذي يكشف عيوب شفتيك، بتراكم الطبقات. لهذا عليك بتقشيرهما على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. وذلك عبر استعمال كريمات مقشّرة أو باللجوء إلى التقشير الطبيعي كاستعمال خلطة العسل والسكر.

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تخلّي عن العادات السيّئة :ابتعدي عن لعق شفتيك لأن هذه العادة تزيد من جفافهما، كما تساعد في تكوين الخلايا الميتّة.

أحمر الشفاه: هل تعلمين أن كثرة استعمال أحمر وملمّع الشفاه، يقلّل من رطوبة الشفاه، لذلك استعملي المرطّب في كافة الحالات.

ابتعدي عن التدخين لأنه يزيد التجاعيد، ويغيّر لون الشفاه، كما يمنع دخول الأوكسجين إلى الشفاه.

الماء: أكثري من شرب الماء على الأقل، 8 أكواب يومياً في الأيام العاديّة، وزيدي الكميّة مع زيادة الحرارة أو تناول الأطعمة المالحة، وعند ممارسة الرياضة، فالماء ضروري لحفظ رطوبة الشفاه والجسم.

المأكولات: نوّعي، وتناولي المأكولات التي تحتوي على فيتامينات، وأكثري من تناول الفاكهة والخضار التي تعمل على تجديد الأنسجة والخلايا والحفاظ على شباب الشفاه.

الرياضة: تمارين الشفاه ضروريّة للحصول على شفاه صحية، لذلك اعتمدي يومياً تمرين " زمزمة" الشفاه لتصبح على شكل O، استمري في هذه الوضعية لـ 15 ثانيّة وكرريها 30 مرة في النهار، فهذه العمليّة من شأنها شد عضلات الشفاه والوجنتين.

مرطبات شفاه ننصح بها:

مرطب Nars after glow lip balm in dolce vita

مرطب Nars after glow lip balm in dolce vita



مرطب La Mer the lip balm

مرطب La Mer the lip balm



مرطب Fenty Beauty pro kiss’r luscious lip balm

مرطب Fenty Beauty pro kiss’r luscious lip balm

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