تسريحات مميزة للعروس من مصففة الشعر السعودية نوره الشطيب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - بسبب تعدد الخيارات، قد تقع العروس في حيرة من أمرها، ويصعب عليها الاختيار بين مجموعة واسعة جداً من تسريحات الشعر المناسبة للعروس. لكننا في هذا المقال، سنسهل عليك المهمة، حيث اخترنا لك عدداً من تسريحات شعر العروس المميزة والراقية، التي استوحيناها من مصففة الشعر السعودية نوره الشطيب، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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تسريحة الويفي المرفوعة

تسريحة الويفي المرفوعة(الصورة من حساب نوره الشطيب على إنستغرام)



تلائم هذه التسريحة المميزة والحيوية مختلف أطوال الشعر، خصوصاً الشعر القصير ومتوسط الطول، وتناسب العرائس صاحبات الشعر الويفي الطبيعي، حيث ستوفر لهن إطلالة مريحة جداً وجذابة في الوقت نفسه، إضافة الى أنها من إحدى تسريحات الشعر الرائجة لعروس 2021.



تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة القصيرة

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة القصيرة(الصورة من حسابها على إنستغرام)

كذلك، تعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات العرائس رواجاً وشعبية، فهي أنيقة جداً وفخمة، وتناسب العروس التي تميل الى الإطلالات الكلاسيكية الخالدة. وبما أن الغرة القصيرة هي من أبرز صيحات الشعر لعام 2021، فالبتأكيد ستكون تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة القصيرة أحد أفضل الخيارات لعروس صيف 2021.



تسريحة الويفي نصف المرفوعة

تسريحة الويفي نصف المرفوعة(الصورة من حسابها على إنستغرام)

إذا كنت من متابعات صيحات الموضة، فلا شك أنك تعلمين بأن تسريحة الشعر نصف المرفوع بمختلف أشكالها هي من أبرز صيحات تسريحات شعر 2021، بالتالي هي تشكل خياراً مثالياً لك ليومك الكبير، خصوصاً إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل. ولإطلالة عصرية، اعتمدي تسريحة الويفي نصف المرفوعة مع الغرة النصفية المسحوبة بإتقان الى الخلف.



تسريحة الريترو المنسدلة مع التاج

تسريحة الريترو المنسدلة مع التاج(الصورة من حسابها على إنستغرام)

أما إذا كنت من محبات تسريحات الشعر المنسدلة المزينة بالأكسسوارات الفخمة، فتلهمك مصففة الشعر نوره الشطيب إطلالة في غاية الرقي والِأناقة، ترتكز بشكل أساسي على تسريحة الريترو المنسدلة مع الفرق الجانبية، والمزينة بتاج الرأس المرصع، الذي يوفر للعروس مظهراً فخماً وجذاباً للغاية.



تسريحة الشينيون الفضفاضة

تسريحة الشينيون الفضفاضة(الصورة من حسابها على إنستغرام)

لا شك أن تسريحة الشينيون بمختلف أشكالها، العالية والمنخفضة، هي من أكثر الخيارات شيوعاً بين العرائس، مما جعلها إحدى تسريحات شعر العروس الأيقونية، فهي مناسبة لكل زمان ومكان. وبإمكانك أن تستوحي إحدى أجمل تسريحات الشينيون المنخفضة من المصففة نوره الشطيبي، بحيث تكون عالية وفضفاضة، ومصحوبة ببعض خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

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