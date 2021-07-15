كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 يوليو 2021 10:40 صباحاً - قد تتساءلين أيّ قصة شعر يجب اعتمادها، لإطلالة جذابة في عيد الاضحى المبارك 2021؟ في الحقيقة، هناك الكثير من صيحات قصات الشعر المميزة التي تتناسب مع طبيعة شعرك سواء كان طويلاً أو حتى قصيراً، كقصة الكاريه، أو الشلال، وحتى اللوب وغيرها من قصات الشعر التي يستعرضها "الخليج 365.نت"، لختاري منها ما يناسب شخصيتك ويعزز إطلالتك في العيد.



موديلات قصات شعر مميزة لعيد الاضحى 2021

الصورة من صفحة hairstyle على انستغرام

إليك، أجمل موديلات قصات شعر مواكبة لأحدث صيحات الموضة تناسب جميع أنواع الشعر، لتكملي إطلالتك في عيد الاضحى:

قصة شعر طويل مموّج

الصورة من صفحة طوني مندلق على انستغرام

لا تترددي في اعتماد هذه القصة المميزة، إذا كنت تنوين الظهور بإطلالة متجددة في عيد الاضحى المبارك، فهي من صيحات قصات الشعر التي تتربع على موضة الشعر لصيف 2021، حيث ظهرت في الكثير من عروض الأزياء لهذا الموسم. وتعدّ من القصات المثالية للشعر الطويل والقصير على حدّ سواء، وهي ستنال بالتأكيد إعجاب الجميع.



قصة الكاريه المستقيم

الصورة من صفحة طوني مندلق على انستغرام

تُضفي هذه القصة على إطلالتك لمسة في غاية الرقة والأنوثة، وأكثر ما يميز هذه القصة أنها تناسب الأجواء الحارّة في الصيف، وتعزز في الوقت ذاته إطلالتك وتضفي عليها لمسة حيوية مفعمة بالشبابية وتناسب سهراتك المسائية في عيد الأضحى.

تابعي المزيد: موضة قصات شعر قصير من النجمات



قصة شعر طويل مع الغرّة القصيرة

الصورة من صفحة طوني مندلق على انستغرام

تُعد القصة الأجمل على الإطلاق، التي تتسم بالأناقة والعصرية، لذوات الشعر الطويل. كذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ إعتماد الغرة مع هذه القصة يساعد في تعزيز جاذبية اللوك. وأكثر ما يميّزها أنها سهلة ولا تحتاج إلى استخدام أدوات التصفيف الحرارية في تصفيفها، كما تناسب مختلف أطوال الشعر وأشكال الوجوه.



قصة شعر متوسط الطول

الصورة من صفحة ميشال زيتون على انستغرام

إذا كنت من محبات الأسلوب العفوي والبسيط، لا تترددي في اختيار هذه القصة التي لم تغب يوماً عن منصات العروض العالمية، وتعدّ من الصيحات المناسبة لجميع أنواع الوجوه. وهي من الخيارات الملفتة للأنظار؛ حيث تضفي الأناقة دون أي جهد أو مهارات معمّقة في التصفيف. وتتلاءم مع مناسبات النهارية والمسائية في عيد الأضحى المبارك 2021.



قصة شعر مجعّد

الصورة من صفحة طوني مندلق على انستغرام

إذا كنت تتمتعين بشعر مجعّد وترغبين في لوك عفوي، إلجئي إلى هذه القصة لتعزّزي من جاذبية إطلالتك، فهي من الخيارات المثالية لعيد الأضحى المبارك.كما أنها تتناسب مع مختلف أشكال الوجوه، ويمكنك بالتأكيد تعزيز هذه القصة المتألقة من خلال اعتماده الغرّة القصيرة لتظهري بإطلالة متألقة وجذابة.

تابعي المزيد: موديلات قصات شعر طويل شلال



نصائح لشعر صحي

يُساعد النوم الكافي في إصلاح الخلايا، وتجدّدها؛ وذلك من خلال قُدرته على استرخاء الجسم، وتقليل تعرضه للتوتر، والإجهاد، مما ينعكس إيجاباً على الشّعر. لذلك، يُفضل النّوم بمعدل 8 ساعات كل ليلة.

يُفيد شُرب كميّات كافية من الماء في تجدّد الخلايا، وتكاثرِها، مما يُؤثر بشكلٍ إيجابي على صحّة الشّعر؛ للمُحافظة على رطوبته، وصحته، وتعزيز تجدّده.

تجنّب تسريحات الشّعر القاسية التي تعتمد على شدّ الشّعر، أو سحبه بقوة من الجذور؛ لما لها من ضررٍ سيّئ على الشّعر، فقد تُعرّضه للتكسر، وتقلّل من نموه.

من المهم تنظيف الشّعر بشكلٍ منتظم على أن يتم استعمال شامبو، وبلسم مُناسبين لنوع الشّعر، والحرص على احتوائهما على بعض العناصر الغذائية التي تُساعد على تغذية الشّعر، وترطيبه.

استخدام زيوت للعناية بالشعر وتعزيز نموّه، وذلك بتدليك فروة الرّأس بالقليل منه، ويترك عليها لمدّة 20 دقيقة، ثمَّ يغسل جيداً كالمعتاد.

وتعزيز نموّه، وذلك بتدليك فروة الرّأس بالقليل منه، ويترك عليها لمدّة 20 دقيقة، ثمَّ يغسل جيداً كالمعتاد. التقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية، واللجوء إليها فقط عند الضّرورة، مع السماح للشّعر بأن يجف وحده في الهواء. كما يُنصح أيضاً بالابتعاد قدر الإمكان عن استخدام مكواة الشّعر الحرارية، والحرص على تطبيق الواقي الحراري على الشعر عند الحاجة لتصفيفه بهذه الأدوات الحراريّة؛ لتجنُّب تلف الشعر، وتكسُّره.

اتباع نظام غذائي صحي، بحيث يحتوي على كافة العناصر الغذائية الضّرورية لصحة الشّعر، بما في ذلك البروتينات، وخاصة الكيراتين؛ والذي يُعدّ أساس نموّ الشعر، والأطعمة الغنيّة بفيتامين (أ)، والذي يوجد بكثرة في الخضار ذات الأوراق الدّاكنة، والبطاطا الحلوة. والأطعمة الغنيّة بفيتامين (ج)، والذي يوجد في الحمضيات بأنواعها، بالإضافة إلى الاهتمام بتناول الغذاء الذي يحتوي على المعادن المُهمّة؛ كالحديد الذي يكثر في اللحوم، وأحماض أوميغا 3 الدّهنية الموجودة في الأفوكادو.

قصّ الشعر بانتظام مرّة كل 6-8 أسابيع، لمُساعدته على منع انتشار النّهايات المتقصفة على طول الشّعر، وتعزيز نموّه.



تابعي المزيد: أصالة نصري تتألق بقصة شعر قصير بيكسي جذابة