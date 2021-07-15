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الامارات | سعودي يقضي 8 سنوات لنحت القرآن الكريم على ألواح من الرخام الأخضر. (صور)

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متابعة- الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى النحات السعودي حسبان بن أحمد العنزي، الثمان سنوات الماضية في مهمة كبيرة وشاقة، ألا وهي نحت وخط القرآن الكريم على ثلاثين لوحاً من الرخام الأخضر، كل لوح يحتوي جزءا كاملا من القرآن الكريم، ويسعى حالياً إلى تسجيل هذا المنجز باسم المملكة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. بحسب الوكالة للانباء «واس»

واستخدم النحات السعودي خط النسخ العثماني، وكان لهذا النحات تجارب سابقة في بنحت موسوعة حجرية كاملة للبسملة جمع بها الخطوط العربية المختلفة عبر العصور ونحتها على رقائق وكتل حجرية من حجر منطقة تبوك المتعرج الرسوبي الرملي القاسي والجرانيت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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