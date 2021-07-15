الامارات | شواهد أثرية لملك بابلي في منطقة حائل السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن شواهد أثرية لملك بابلي في منطقة حائل السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يوليو 2021

كشفت هيئة التراث السعودية، عن شواهد أثرية للملك البابلي "نبو نيد" في منطقة حائل، تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وقالت الهيئة إن الاكتشاف الأثري يتكون من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، جنبا إلى جنب مع نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ما يجعله "أطول نص كتابي" يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

ويُضاف هذا الاكتشاف الأثري إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية في عددٍ من المواقع بين تيماء وحائل التي تذكر ملك بابل «نابونيد»، والتي تثبت اتساع الاتصال الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحضارات بلاد الرافدين. بحسب وكالة الانباء السعودية " واس".

ويمثل موقع الحائط المعروف قديماً باسم «فدك» موقعاً مهماً في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي المبكر، حيث وُجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، إضافة إلى احتواء الموقع على مجموعةٍ من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بُعداً آخر لأهميتها الحضارية.

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