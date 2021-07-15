هكذا يصمد مكياجك أمام حرارة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إن مستحضرات التجميل المقاومة للماء تعد الأنسب خلال فصل الصيف؛ نظرا لأنها تصمد أمام العرق بفعل درجات الحرارة المرتفعة، ومن ثم لا يتعرض المكياج للتلطخ، الذي يفسد المظهر الجمالي للوجه.

ولمزيد من الصمود تنصح الخبيرة الألمانية بوضع طبقة من مستحضر البرايمر قبل وضع كريم الأساس (الفاونديشن)؛ حيث تساعد طبقة البرايمر على أن يدوم المكياج لمدة أطول.

ومن المفيد أيضا استعمال كريم أساس يشتمل على مواد إضافية مرطبة مثل الألو فيرا. وكي يدوم المكياج طويلا يُنصح أيضا باستعمال اسبراي التثبيت.

ويُفضل قبل وضع المكياج تطبيق مستحضر عناية نهاري يشتمل على مُعامل حماية (SPF) من أشعة الشمس أو تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية عال.

وبشكل عام، ينبغي خلال فصل الصيف الابتعاد عن مستحضرات المكياج ذات التغطية الكثيفة؛ نظرا لأنها قد تعمل كقناع، ومن ثم تمنع البشرة من التنفس وتتسبب في تعرضها للجفاف.