هل تشكل منتجات التنظيف القاسية خطرا على حيواناتك الأليفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تنجز المبيدات الحشرية أو محاليل التنظيف القاسية المهمة، ولكن أحيانا ما يكون ذلك على حساب حيواناتك الأليفة، بحسب تحذيرات مركز استشارات المستهلك في ألمانيا. وما قد يعتبر أنه لا يشكل خطرا على الإنسان يمكن أن يكون خطرا على حيواناتك.

ويقول مركز استشارات المستهلك في تحذيره: "نحن على دراية بحالات أصيبت فيها الحيوانات بتسمم مميت نتيجة لمنتجات منزلية شائعة".

وفيما يلي بعض المعلومات بشأن كيفية التعامل مع المنتجات المنزلية الخطيرة:

يمكن أن تؤدي المنتجات الرذاذة قاتلة الحشرات التي تحتوي على البيرميثرين إلى التسمم الحاد أو حتى النفوق خصوصا فيما يتعلق بالقطط. وينصح الخبراء بخيارات غير سمية مثل وضع السلك على النوافذ أو المصائد اللاصقة.

ويمكن للمنظفات الكاوية والمعقمات التي تحتوي على بنزالكونيوم كلورايد الدخول في فرو القطط والكلاب عندما يستلقون على الأسطح حديثة التنظيف. وعندما ينظف الحيوان الأليف نفسه فأنه يبتلع الكيماويات وهو ما يمكن أن يسبب حروق كيمائية في الفم. ويمكن أن تكون البدائل المنظفات المحايدة أو الصابون الخفيف وكذلك الخرق الميكروفايبر.

وإذا ما أًصيب الحيوان الأليف بالتسمم فيجب أخذه للطبيب البيطري على الفور. وإذا ما كنت تعلم سبب التسمم، فمن الأفضل أخذ المنتج بما في ذلك العبوة الخاصة به معك إلى الطبيب البيطري.