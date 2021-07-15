هذه الأعراض تنذر بارتجاج المخ لدى طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن ارتجاج المخ يعد من المشاكل الصحية الشائعة لدى الأطفال الصغار، وذلك بسبب كثرة تعرضهم للارتطام والاصطدام.

وأوضحت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على إصابة الطفل بارتجاج المخ من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل وجود تورم في الرأس والصداع والقيء المستمر واختلاف حجم بؤبؤ العين، بالإضافة إلى التشتت الذهني والتشنجات ووجود دم أو سائل بالأذن.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على إصابة الطفل بارتجاج المخ عدم التوازن وعدم الاستقرار أثناء المشي والحساسية تجاه الضوء أو الضوضاء.

وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب. وإلى جانب تناول المسكنات يجب أن يلزم الطفل الفراش ويبتعد عن القراءة ومشاهدة التلفاز حتى يتماثل للشفاء.