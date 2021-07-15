نور عمرو دياب تصدم متابعيها بعد سؤال «فين عربيتك»: بحب اعتمد على نفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت نور عمرو دياب، ابنة المطرب الشهير عمرو دياب في بث مباشر لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تفاعلت من خلاله مع تعليقات المتابعين لها، الذين حرصوا على توجيه بعض الأسئلة لها، والتي تخص حياتها الشخصية وعلاقتها بوالديها، وعن أسباب تواجدها في لندن، كما عبر لها الكثيرون عن إعجابهم بها وبشخصيتها التي وصفوها بكونها «طفلة».

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الأسئلة التي حرص المتابعون على توجيهها لنور عمرو والإجابات التي أجابت بها، كالتالي:

عندما بدأت نور عمرو دياب البث المباشر، كانت نور تتفقد الطرقات في مدينة لندن التي تعيش بها، كما أخبرت المتابعين بأنها عائدة إلى المنزل حينها، وأثناء البث المباشر استقلت نور عمرو دياب أوتوبيس لمساعدتها في الوصول للمنزل، وعندما رأها المتابعون تستقل الأوتوبيس وجهوا لها سؤالهم حول سيارتها الخاصة، وتكررت الأسئلة حول امتلاكها لسيارة من عدمه.

وعندما وجدت نور عمرو دياب أن هناك تكرار في أسئلة المتابعين حول امتلاكها للسيارة قائلين «فين عربيتك يا نور»، أجابتهم نور عمرو دياب بأنها لا ترغب في أن تأخذ تلك الأموال من والديها، إذ أنها تفضل دائما الاعتماد على نفسها، ولا ترغب في الاعتماد على والديها لمساعدتها في حياتها تلك التي تعيشها منذ 10 سنوات في لندن.

وأشارت نور عمرو دياب خلال البث المباشر إلى أنها لا ترغب في أن يحبها المتابعون لمجرد أنها ابنة عمرو دياب وابنة الفنانة شيرين رضا، ولكنها تريد أن يعرفها المتابعون على حقيقتها وأن يحبوها لذاتها ليس لكونها ابنة نجمين مشهورين.