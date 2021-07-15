الامارات | المجر تستعيد 3 أرباع رماد جثة زازا غابور

شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تستعيد 3 أرباع رماد جثة زازا غابور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ووري قسم من رفات النجمة الهوليوودية المجرية الأصل زازا غابور في بودابست، بعد خمس سنوات من وفاتها في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 99 عاماً.

وأحضر آخر أزواجها التسعة فريدريك فون أنهالت ثلاثة أرباع رماد جثتها في جرة، فيما لايزال القسم الباقي في الولايات المتحدة، ونقلت وكالة «إم تي آي» للأنباء عنه قوله «هذه ليست جنازة.. بل احتفال بحياتها».

وكانت زازا غابور تزوجت فون أنهالت عام 1986، وكانت حياتها الزوجية معه الأطول بين الذين اقترنت بهم، وبينهم دبلوماسي تركي وقطب القطاع الفندقي كونراد هيلتون، والممثل البريطاني جورج ساندرز.

واعتبرت الممثلة إيفا فاندور، التي أدت بصوتها حوارات غابور في أفلامها الموزعة في المجر، أن «زازا كانت أول نجمة حقيقية. إنها ديفا مجرية حقّقت الحلم الأميركي».

وساري غابور (وهو اسمها الأصلي) من مواليد 1917 في بودابست، لأب يعمل في صناعة المجوهرات وأم تحلم بأن تكون ممثلة، وبعدما فازت بلقب ملكة جمال المجر عام 1936. انتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في الـ24 مع شقيقتيها إيفا وماغدا.

وأدت غابور لاحقاً خلال مسيرتها أدوار البطولة في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومنها «مولان روج» لجون هيوستن عام 1952، و«تاتش أوف إيفيل» لأورسون ويلز عام 1958، واشتهرت كذلك بمشكلاتها مع القضاء وفضائحها المالية ونمط حياتها الباذخ وزيجاتها التسع.

وفي عام 2002 أصيبت بشلل جزئي بعد تعرضها لحادث سير وباتت تتنقل على كرسي نقال، وقد خضعت كذلك لعملية بتر لرجلها عام 2005 إثر إصابتها بجلطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news