الامارات | جسر من الكرتون فوق نهر روما.. تحية لمايكل أنجلو

شكرا لقرائتكم خبر عن جسر من الكرتون فوق نهر روما.. تحية لمايكل أنجلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حَلم مايكل أنجلو بجسر فوق نهر التيبر في روما يربط حدائق فيلا فارنيزينا بقصر فارنيزي، وهو مبنى رائع من عصر النهضة يضم حالياً السفارة الفرنسية، وها هو الفرنسي الفنان أوليفييه غروستيت من مرسيليا يحقق له هذا الحلم، ولكن.. بالورق المقوّى أو الكرتون.

ودُشّن الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 18 متراً والمعلّق بثلاث بالونات قطر كل منها ستة أمتار منفوخة بالهيليوم، بحضور رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجي والسفير الفرنسي كريستيان ماسيه.

ويتيح الجسر عبور النهر رمزياً لبضعة أيام والربط بين معلمين من العصر الروماني، أحدهما قصر فارنيزي على الضفة اليسرى، والثاني فيلا فارنيزينا على الضفة اليمنى.

واعتباراً من 8 يوليو، شرعت عشرات الأيدي الصغيرة في تجميع مختلف أجزاء الجسر، الذي سيُفكك في 18 يوليو ويُعاد تدوير مكوناته. وشكلت هذه الورشة عملاً تشاركياً، إذ تجنّد لها 120 شخصاً.

وكانت فرنسا اشترت القصر عام 1911. وشكّل ذلك إهانة لموسوليني الذي استعاده، لكنه ترك حق الانتفاع منه لفرنسا بتوقيع عقد إيجار عام 1936 لمدة 99 عاماً، مقابل مبلغ رمزي قدره ليرة إيطالية واحدة سنوياً، مقابل الصيانة المكلفة لهذا المبنى.

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