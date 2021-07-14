يا فرحة ما تمت.. مي حلمي تتعرض لكسر في قدمها بعد إعلان زواجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية القصص القصيرة، لتشير من خلالها لإصابتها بكسر في قدمها اليسرى، وجاءت تلك الصورة بعد ساعات قليلة من إعلانها استعدادها خلال هذه الأيام للزواج من شخص ما، دون الإشارة إليه، وهو ما جعلها خلال الساعات القليلة الماضية، تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل» عقب إعلانها خطوبتها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل إصابة مي حلمي بكسر في قدمها بعد ساعات قليلة من إعلان زواجها، وفق ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كالتالي:

مي حلمي تتعرض لكسر بقدمها

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيدوهات «إنستجرام» لقدمها اليسرى ملفوفة في الجبس أو الجبيرة، لتشير من خلالها لتعرضها للكسر بقدمها اليسرى، معلقة عليها قائلة «الحمد لله على كل شيء»، ونشرت تلك الصورة عبر ساعات قليلة من إعلانها استعدادها خلال تلك الفترة للزواج.

وعقب إعلان مي حلمي استعدادها للزواج خلال تلك الأيام، حرصت على إخفاء هوية خطيبها، إذ أنها تجاهلت الكثير من تساؤلات المتابعين لها حول هوية خطيبها، وبعد أن كرر المتابعين سؤالهم حول الشخص الذي تستعد للزواج منه، أجابت على أحد المتابعين لها «هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة».