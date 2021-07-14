مي حلمى ترد على منتقدي إخفائها هوية خطيبها: «مش هقول لحد ما ولادي يروحوا المدرسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الإعلامية مي حلمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل» وذلك عقب إعلانها أنها تستعد للزواج في الأيام الحالية، كما أوضحت أنها ترغب في إخفاء الأمر خوفا من الحسد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما جعل من يتابعها يبحث عن أخبارها، رغبة منه في معرفة هوية الشخص التي تقبل على الزواج منه.

وعقب إعلانها استعدادها للزواج، استقبلت مي حلمي الكثير من الرسائل الصوتية، قدم خلالها المتابعون والأصدقاء التهنئة بالزغاريد، متمنيين لها أن تنعم بحياة زوجية سعيدة، تكون عوضا لها عن ما مرت به في تجربتها الأولى من الزواج.

ووجه الكثير من المتابعين لها تساؤلاتهم، رغبة منهم في معرفة هوية الشخص التي ستتزوج منه، وذلك بالرغم من أنها أعلنت أنها لا ترغب في إعلان هوية خطيبها، إلا أن تلك التساؤلات وعلامات الاستفهام حول شخصيته زادت.

وأرسل لها أحد المتابعين رسالة عبر خاصية القصص القصيرة والتي كان ينتقض بها سبب إخفائها هوية الشخص التي تستعد للزواج منه قائلا «مش فاهم ايه المغزي من إنك تخبي يعني»، في إشارة منه لإخفائها هوية خطيبها، لترد مي حلمي على الرسالة قائلة «وأنتي ايه اللي مزعلك؟ ولا هقول لحد ما عيالي يروحوا المدرسة»، ما يعني أنها ستستمر في إخفاء هوية الشخص التي تستعد للزواج منه.

وكانت قد أعلنت مي حلمي استعدادها للزواج خلال هذه الأيام، وجاء إعلانها للزواج ذلك بعد الكثير من المشادات بينها وبين المطرب محمد رشاد، زوجها الأول، وكان كلاهما يتبادل رسائل العتاب بعد مرورهم بالكثير من المشكلات، وبعد ظهورهم في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» في شهر رمضان الماضي.