شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، بداية من اليوم الأول إلى اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ74 لعام 2021، الذي افتتح بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وعلى السجادة الحمراء ظهرت العديد من الإطلالات للنجمات في اليوم التاسع، نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، ووصف لكل إطلالة خلال السطور التالية:

- إيزابيل هوبرت

ارتدت الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت بدلة باللون الأحمر، ونسقت أسفلها قميص باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- bree elrod

وطلت الممثلة bree elrod، بفستان طويل باللوني الأصفر والأبيض، وبدون اكتاف، وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

- جوليا دوكورنو

كما ظهرت المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو بتوب باللون الأسود، مع جيب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- ميلاني ثييري

وتألقت الممثلة الفرنسية ميلاني ثييري، بفستان أسود كت، وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوع لأعلى.

- فاليري ليميركير

ارتدت المطربة الفرنسية فاليري ليميركير فستانا طويلا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- شارون ستون

وطلت الممثلة الأمريكية شارون ستون بفستان طويلا باللون البيبي بلو يتخلله بعض الورود، ويتميز بأنه بدون اكتاف ومنفوشا، وبمكياج ناعم، وتسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

- فيكي كريبس

وظهرت الممثلة اللوكسمبورغية بفستان باللون الأسود، وبدون اكتاف، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوع لأعلى.