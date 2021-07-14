أفضل قطعية لحم للشوي خلال عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك الذي يكثر فيه تناول اللحمة بكل أشكالها وأنواعها، وتعتبر التتبيلة والبهارات سر الطعم المميز في الشوي.

ولأن المشويات، تأتي دائمًا في مقدمة قائمة الطعام المفضلة لدى أغلبنا، نقدم لكم تتبيلات مميزة يمكن استخدامها إذا كنت تنوي شوي لحم الأضحية، سواء على الجريل أو الفحم أو حتى في الفرن مثل مطاعم الحاتي.

وأيضاً كثير من الناس يحتار في أفضل قطعية للشوي ويخطئ في اختيارها ويكون طعمها عكس المتوقع ونقدم لكم أفضل طريقة لاختيارها، وذلك وفقا لما ذكر الشيف شربيني على قناة "سي بي سي سفرة".

أولا أفضل قطعية للشوي:

أو العجل ينقسم لجزأين:

1- الأمامي:

ويتكون من سمانة الكتف وبيت اللوح وصباع السمانة والريش والكوستاليتا والرقبة والموزة الأمامية، لكنه يكون أقل جودة من الجزء الخلفي، وهو مناسب أكثر للفتة والسلق والخضار.

- سمانة الكتف تكون لحمة حمراء دهونها قليلة ومناسبة لوصفات الاسكالوب وكباب الحلة.

- صباع السمانة عبارة عن عضلة من الدراع وتكون لحمة ناعمة ومناسبة لوصفات الروستو في الفرن أو صينية.

- الكوستاليتا هي جزء من الريش وتكون لحمة ناعمة ومناسبة لوصفات اليخني والخضار.

- الرقبة لحمتها حمراء ومناسبة لوصفات اللحمة المفرومة والكبيبة والخضار.

- الموزة الأمامية لحمتها حمراء ونسبة الجيلاتين فيها أعلى من الموزة الخلفية، ومناسبة لوصفات الفتة والسلق والخضار.

2- الجزء الخلفي:

وتكون من الفخذ والسمانة وعرق الروستو وعرق الفيليه والانتركوت، وهو مناسب للشوي والاسكالوب والستيك.

- العرق الفيليه هو جزء من الريش ولحمته ناعمة عن العرق الروستو ومناسب لوصفات الشوي.

- الانتركوت عبارة عن الريش الخلفية ويكون من بيت الكلاوي والكوستاليتا، ومناسب لوصفات الستيك والشوي.

كيف يتم التفرقة بين الكنذوز و"اللحمة الكبيرة"؟

إذا كان حجم العجل كبيرا فإن لون لحمته يكون غامقا ويأخذ وقتا أطول في التسوية، أم إذا كان صغيرا فإنه لحمه فاتحا ولا يأخذ وقتا طويل في التسوية.

مكونات تتبيلة الحاتي:

التتبيلة عموماً يجب أن تحتوي على كمية مناسبة من الملح، فهو القادر على منح الطعام نكهته المميزة، لكن يمكنك الاستغناء عن البصل، فبعض الأشخاص لا يفضلونه في الطعام عموماً ولا حتى رائحته ونقدم لكم طريقتين.

تتبيلات مشاوي بالبصل:

المكونات:

طماطم، بصل، ليمون، زيت، شطة، قرفة، زنجبيل، خل، سكر، ثوم، فلفل حار، ملح، فلفل.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات وتفرم جيداً وتتبل بها اللحمة قبل 6 ساعات مش شويها.

تتبيلات دون بصل

المكونات:

زنجبيل مفروم، ثوم مفروم، خل تفاح، وستر شاير صوص، عسل أبيض.

الطريقة:

يخلط الثوم مع الثوم المفروم والعسل والصويا صوص وخل التفاح، وتتبل اللحمة بالخليط جيدا ثم تشوى على الشواية حتى ينضج تماما.