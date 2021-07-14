7 أيام بـ2300 جنيه.. أفضل الأماكن والأسعار لقضاء أسبوع في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل الكثير منا الذهاب إلى مدينة مرسى مطروح للاستجمام والاستمتاع بمياهها الصافية وجوها المنعش، ومناظرها الخلابة.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أفضل الأماكن والأسعار لقضاء أسبوع في مرسى مطروح، حسب موقع booking.

شقق Furnished Apartments in Matruh

توفر "شقق مفروشة" مكان إقامة في مرسى مطروح وتقع على بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا و24 كم من شاطئ عجيبة مرسى مطروح.

تبعد هذه الشقة مسافة 24 كم من ووندرفول فيو أون ميديتيرينيان سي.

سعر الليلة فيها بـ333 جنيها وتسع لـ5 أفراد فهي مكونة من غرفتي نوم (واحدة بسرير مزدوج وأخرى بسريرين فردي) وغرفة معيشة، ما يعني أن الإقامة لمدة أسبوع ستكلفك حوالي 2331 جنيها.

فندق أدرياتيكا

يوفر Adriatica Hotel Marsa Matrouh شرفات تطل على البحر والمدينة، وسعر الإقامة في الغرفة الديلوكس لليلة الواحدة مزدوجة أو توأم بسعر 689 جنيها، ما يعني أن الإقامة 7 أيام ستكلفك 4823 جنيها.

3 North Coast Princess Al Fayrouz

يقع على بعد 22 كم من شاطئ كليوباترا، ويوفر مكان إقامة مجهز بشكل جيد مع خدمة الواي فاي المجانية.

تحتوي جميع الوحدات المكيفة على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام. وتتوفر شرفة مع إطلالات على المدينة في جميع الوحدات.

ويبلغ سعر غرفة نوم واحد بسرير مزدوج 392 جنيها ما يعني 2744 في الأسبوع، بينما يبلغ سعر شقة بغرفتي نوم 517 جنيها ما يعني 3619 في الأسبوع، أما الشقة بـ3 غرف نوم تبلغ 548 ما يعني حوالي 3836 جنيها.

شقق الهارون

يقع برج الهارون على بعد 3.4 كم من شاطئ كليوباترا و21 كم من شاطئ عجيبة، ويوفر أماكن إقامة مع تلفزيون بشاشة مسطحة.

تتوفر أيضًا منطقة لتناول الطعام ومطبخ مع ثلاجة.

يتوفر تراس لاستخدام الضيوف في الشقق الفندقية.

إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط تبعد 21 كم من برج الهارون.

وتبلغ سعر الإقامة لليلة واحد في شقة بغرفة نوم واحدة سعر 354 جنيها، ما يعني 2478 جنيها في الأسبوع.

5 Apartment in Andalusia Village

تقع على بعد 11 كم فقط من شاطئ كليوباترا، وتوفر مكان إقامة مع منفذ إلى مسبح في الهواء الطلق وصالة مشتركة، فضلاً عن مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي الشقة على غرفتي نوم وتلفزيون مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز مع ثلاجة وفرن وغسالة ملابس وحمام واحد مع حوض استحمام ساخن. ووتوفر الشقة مرافق للشواء.

وسعر الغرفة المطلة على البحر في الليلة 411 جنيها ما يعني 2877 في الأسبوع، وتشمل غرفتي نوم وغرفة معيشة، أما سعر الشقة التي تسع لأكثر من 6 أفراد يكون في الليلة 627 جنيها، ما يعني 4389 في الأسبوع.

شقق برج جولدن تاور

يقع على بعد 2.9 كم من شاطئ كليوباترا، وتتكون الشقة من 3 غرف نوم وحمام واحد، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة.

وتتراوح أسعار الشقق في اليوم بداية من 316 جنيها وحتى 439 جنيها حسب مساحة الشقة والأفراد، ما يعني حوالي 3073 جنيها.