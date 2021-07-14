دراسة: 4% من جميع السرطانات مرتبطة بتناول الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت لجنة خبراء أن حوالي أربعة في المئة من جميع السرطانات التي تم رصدها في جميع أنحاء العالم العام الماضي لأول مرة يمكن أن تكون مرتبطة بتناول الكحول.

ونشر فريق الخبراء تحت إشراف هارييت رومجاي من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون دراسته في مجلة "The Lancet Oncology".

وبحسب الدراسة، كان هناك بالأرقام المطلقة نحو 741 ألف حالة سرطان يمكن أن تكون مرتبطة باستهلاك الكحول. وشكل الرجال حوالي ثلاثة أرباع الحالات.

وبحسب التقديرات، تم في ألمانيا تشخيص حوالي 21500 حالة سرطانية لأول مرة في العام الماضي مرتبطة باستهلاك الكحول، وهي تشكل أيضا نسبة أربعة بالمئة من جميع الحالات المشخصة.

ووفقا للدراسة ترتفع نسبة حالات السرطان المرتبطة باستهلاك الكحول بشكل خاص في أوروبا الشرقية وشرق آسيا، حيث تبلغ نحو ستة في المئة. وسجلت شمال إفريقيا وغرب آسيا أدنى معدلات.

ورغم أن من بين الحالات أشخاص من ذوي الاستهلاك المرتفع للكحول، كانت 14% من الحالات المرصودة لأشخاص لديهم سلوك شرب "معتدل" - وهو ما يعادل 20 جراما من الكحول يوميا، أي حوالي كأسين صغيرين من النبيذ أو نصف لتر من البيرة.

ووفقا للدراسة، فإن الكحول يتسبب في الإضرار بالحمض النووي البشري ويؤثر على التوازن الهرموني في الجسم، ما قد يساهم في الإصابة بالسرطان. ويُعد سرطان المريء والكبد وسرطان الثدي عند النساء شائعا بشكل خاص فيما يتعلق بالارتباط بتناول الكحول.

واستندت الدراسة في بياناتها إلى قيم تقديرية، لذلك فإن تأثيرات جائحة كورونا على استهلاك الكحول، وكذلك إصابات كورونا المسجلة، غير مشمولة في النتائج.