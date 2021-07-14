ريا أبي راشد بإطلالة ناعمة في مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد جمهورها مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام", وذلك خلال مشاركتها اليوم في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ ٧٤.

وتألقت ريا بفستان طويلا باللوني الأسود والفضي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع حذاء باللون الأسود.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وتحرص ريا دائما على تنوع إطلالتها ما بين الكاجوال والسواريه.

وافتتح مساء الثلاثاء 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.