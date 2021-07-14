بعد إعلانها حملها دون زواج.. معلومات عن قمر اللبنانية: شاركت هنيدي في أحد أعماله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الكبير، أحدثتها الفنانة اللبنانية قمر، وذلك عبر إعلانها مؤخرا، لحملها دون زواج، لتتعرض لانتقادات لاذعة من قبل العديد من متابعيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتخرج عن صمتها بغضب شديد، وترد على الهجوم الكبير، من خلال منشور، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رد قمر على منتقديها

ودونت «قمر»، قائلة: «السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بتحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».

وواصلت الفنانة اللبنانية، موضحة أنه بدءا من إعلانها لحملها والكل يسألها من هو والد الطفل الحقيقي، قائلة: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»، متابعة: «مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته».

معلومات عن الفنانة اللبنانية قمر

- من مواليد لبنان عام 1986، أي تبلغ من العمر 36 عاما.

- بدأت مشوارها الفني كمطربة وراقصة في عدد من الدول العربية حتى نالت الشهرة الكافية التي أهلتها لخوض التجربة التمثيلية في عام 1992 بفيلم «درب البهلوان»، إذ أدت خلاله دور الراقصة.

- بعد مرور ثلاثة أعوام، شاركت في التمثيل بفيلم «قشر البندق» أمام النجم محمد هنيدي.

- اختفت عدة سنوات طويلة عقب مشاركتها الأخيرة.

- قدمت العديد من الألبومات الغنائية.

- في بداية شهرتها كمطربة زعم الكثيرون قرابتها من الفنانة هيفاء وهبي لاقتراب الشبه بينهما، وهو ما نفته في العديد من اللقاءات الإعلامية.

- في عام 2012، شاركت في بطولة فيلم «حصل خير»، والذي يعد أبرز أعمالها الفنية.