زينة تعترف بحبها لأحمد عز على الهواء منذ سنوات: الإضاءة السبب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزامنا مع قرار محكمة الأسرة، التي انعقدت صباح الأحد الماضي، بالتجمع الخامس، والذي جاء برفض الاستنئاف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة، وإلزامه بالمصروفات، وقرار المحكمة بإلزامه دفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة، أعاد عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مؤخرا، نشر مقطع فيديو للقاء تليفزيوني منذ سنوات، جمع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، مع المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية، وكشفت زينة خلاله عن مشاعرها تجاه عز.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء التليفزيوني، ظهرت زينة بصحبة كل من الفنانين أحمد عز ومحمود عبد المغني، حيث كشفوا العديد من كواليس مشاركتهم في فيلم «الشبح».

زينة عن أحمد عز: حسيت إني هحبه

وعند حديثها عن كواليس تصوير أحد المشاهد أمام أحمد عز، قالت «زينة»: «احنا كنا بنعمل مشهد أنا وأحمد ومغني، وقاعدين أنا قاعدة في وش أحمد على كنبة، ومغني قاعد جنبه، فالمفروض أنا مقربة منه شوية وبكلمه، طبعا أنا عارفة أحمد من زمان يعني، وعادي عينيه مبتعمليش حاجة، عادي ده أحمد وكده».

وواصلت حديثها: «فلما ببص له وبتكلم معاه مفيش حاجة، وكان فيه إضاءة عاملها دكتور محسن أحمد مدير التصوير على عينيه عشان هيعمل فلاش باك على حاجة فمنور عينيه، بدأنا نصور فببص له وأجي أقول الجملة بتاعتي أسرح في عينيه والكلام مفيش طبعا، البيه ما شاء الله يعني نمسك الخشب عينيه متنورة بشكل مش قادرة أبص له، اللي هو فيه إيه أنا مش عارفة اتكلم».

وتابعت: «كل ما أبص لعينيه أحس إن أنا هحبه، فقلتلهم لحظة واحدة يا جماعة وخرجت من اللوكيشن، وأنا خارجة قابلت دكتور محسن قالي إيه رأيك في الإضاءة؟، قلتله وأنا جايبني ورا غير الإضاءة بتاعتك اللي هتخليني أحبه».

سخرية نشطاء «فيس بوك»

وسرعان ما تفاعل الآلاف من نشطاء موقع «فيس بوك»، مع مقطع الفيديو المتداول، بالعديد من التعليقات الساخرة، والتي جاء من بينها، «لم تكن تعرف أنها بداية اللعنة»، «الإضاءة برضو هي السبب؟»، «مكنتيش تعرفي اللي فيها».