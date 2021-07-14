حفل روبي بالساحل الشمالي.. إطلالات روبي بـ «الهوت شورت» قبل منع ارتداءه بحفلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها حفل روبي بالساحل الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وضع منظمو الحفل شروطا خاصة للحضور، وعقب نشر تلك الشروط، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حتى أصبحت حديث السوشيال ميديا والشارع المصري، كما توجه الكثيرون لمحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل» للبحث عن شروط الحفل تلك والتي أثارت الجدل، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة.

ونرصد من خلال هذا التقرير شروط حضور حفل روبي بالساحل الشمالي، والتي كان من أبرزها عدم ارتداء هوت شورت، بالإضافة إلى إطلالات الفنانة روبي بالهوت شورت في أغانيها والصور التي تقوم بنشرها، كالتالي:

شروط حضور حفل روبي بالساحل الشمالي

وحدد منظمو حفل روبي بالساحل الشمالي شروط حضور الحفل، والتي تمثلت في «ألا يقل سن الحضور عن 25 عاما، الدخول يكون للثنائي فقط، خضوع جميع الحجوزات لاختيار الباب، لا يسمح باستخدام العنف، ارتداء ملابس بيضاء، لا يسمح بارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية، يسمح بارتداء التربون، تفتح الأبواب في العاشرة مساء».

إطلالات روبي بالهوت شورت

بالرغم من اشتراط منظمو حفل روبي بالساحل الشمالي عدم ارتداء الهوت شورت، إلا أن روبي تعتمد كثيرا في إطلالتها على ارتداء الهوت شورت، آخرها الغلاف الخاص بألبومها الأخير، وجاءت إطلالات روبي بالهوت شورت، كالتالي:

إطلالات غلاف ألبومها الجديد

حرصت الفنانة روبي في إطلالتها الخاصة بغلاف أغاني ألبوم «حتة تانيه» على ارتداء الشورت، ففي أغنية «حتة تانية»، ارتدت روبي هوت شورت أسود قصير عليه تيشيرت أحمر اللون، بينما اعتمدت في غلاف أغنية «قلب بلاستيك» على إطلالتها البيضاء، والتي تكونت من شورت قصير و توب أبيض، عليه جاكيت أبيض.

إطلالة صيفية على الشاطئ بالهوت شورت

ومنذ عدة أسابيع، نشرت الفنانة روبي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء قضاءها لعطلتها الصيفية على إحدى الشواطي، معلقة عليها: «أتمنى نعيش في الصيف طول السنة»، إذ كانت ترتدي هوت شورت باللون الأسود.

إطلالتها برفقة أختها

وكانت قد نشرت الفنانة روبي صورة لها برفقة أختها الفنانة كوكي مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت تردي بها هوت شورت وبلوزة باللون الأسود، وعلقت عليها قائلة «حبيبة أختها يا خواتي بحبها».

إطلالتها على يخت بالبحر

وكانت قد نشرت الفنانة روبي صورة لها على يخت بالبحر عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وحرصت في إطلالتها تلك على ارتداء هوت شورت جينز وتيشرت باللون الأسود.