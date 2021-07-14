الامارات | هروب جماعي من سجن هندي بالشطة والملح

شكرا لقرائتكم خبر عن هروب جماعي من سجن هندي بالشطة والملح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، عن مفتش بالشرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فألقى السجناء بالشطة الحارة والملح في أعين الحراس، وأصابوهم بألم ودموع وفقدان التركيز، وسرق السجناء هاتفًا محمولًا من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب لجماعي.

وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل الفرار؛ وفقًا لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية.

وأفادت "د ب أ" أن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جاريًا، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء "بي تي أي" إن من المحتمل أن تتمكن الشرطة قريبًا من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.

ويُفرض الإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و5 صباحًا في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.

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