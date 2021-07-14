10 خطوات يجب على مرضى السكر اتباعها كل يوم للبقاء بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرض السكري هو حالة تجعل الشخص المصاب عرضة للعدوى وتطور أمراض خطيرة، لذلك من المهم كبح جماح مرض السكري والعناية الشخصية الجيدة حتى تظل خالية من الأمراض.

ومع تغير الفصول، تحاول أجسامنا التكيف مع البيئة والعوامل الجديدة، كل الفصول لها عواملها الجذابة وغير المرحب بها، دفء الصيف بعد شتاء قارس، لكن درجات الحرارة القاسية وإمكانية الإصابة بضربة شمس وسط الذروة في مايو ويونيو مخيفة، الشتاء ممتع ولكنه يجلب معه احتمالات الموجات الباردة وعضات الصقيع في مناطق معينة.

إليك كيف يجب على مرضى السكر الاعتناء بصحتهم في موسم الرياح الموسمية، وفقًا لموقع timesnownews.

-ضع في اعتبارك اختيارك للأحذية

يمكن أن يؤدي ضعف التحكم في سكر الدم إلى تلف أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الأعصاب والأوعية التي تصل إلى القدمين، لهذا السبب، يعاني مرضى السكري من خطر الإصابة بمشاكل القدم، إحضار الأحذية المريحة، لا ينبغي أن يقرص جلدك ولا يمنع التهوية لقدميك.

-تجنب المشي حافي القدمين

يساهم ارتفاع السكر في الدم في ضعف الدورة الدموية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأعصاب في قدميك، وهي حالة تسمى الاعتلال العصبي، يمكن أن يتسبب الاعتلال العصبي في فقدان الإحساس بقدمك، مما قد يجعل من الصعب عليك إدراك ما إذا جرحت نفسك أو جرحت قدمك. افحص قدمك كل يوم، يمكنك ضبطه على أنه روتين وقت الاستحمام.

-لا تهمل الإصابات وخاصة إصابات القدم: حتى مشاكل القدم التي قد تبدو غير مهمة، مثل البثور أو قدم الرياضي، يمكن أن تتضخم إلى مشاكل كبيرة لأن ضعف الدورة الدموية في المنطقة يؤخر وقت الشفاء، مما يسمح بحدوث عدوى خطيرة.

يومكن أن تؤدي المضاعفات إلى البتر إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح في الوقت المناسب، إذا كنت تعاني من أي مشاكل في القدم وكنت مصابًا بداء السكري، فتوجه إلى عيادة طبيبك على الفور.

-لا تهمل الاستحمام وغسل اليدين في الوقت المناسب

ليس فقط لأن العالم يكافح جائحة COVID-19 المستعر ولكن أيضًا لأن مرضى السكر يحتاجون إلى إبقاء جميع أنواع مسببات الأمراض بعيدًا، اجعل الحمام اليومي أولوية، استخدم الماء الدافئ لغسل الصابون والجراثيم بكفاءة، تنظيف، قص، افركيها وتجفيفها قبل ارتداء الملابس القطنية النظيفة والجافة، فموسم الرياح الموسمية هو وقت احتفالي للفيروسات والبكتيريا حيث يؤدي الدفء والرطوبة والتهوية المنخفضة إلى نموها.

-شرب الماء الكافي

لا تفوت "الحمام الداخلي" الذي توفره المياه، يجب التخلص من النفايات الناتجة عن النشاط الخلوي وهذا يضمن ترطيبًا كافيًا، فيجب على مرضى السكر وأمراض الكلى مراجعة الطبيب بشأن الحد الأدنى والأقصى الموصوف من استهلاك المياه.

-اطبخ في المنزل وتجنب الطعام الخارجي

لا يمكنك دعوة عدوى بكتريا قولونية أو نوبة التهاب الكبد، يمكن أن تنتقل الأمراض الأخرى أيضًا من خلال الطعام الذي ينتقل من أيدي الآخرين خارج المناطق الآمنة لمطبخك، دائمًا ما تكون الوجبات البسيطة غير اللذيذة أفضل من التوقعات المشبوهة للوجبات المحضرة بعيدًا عن عينيك.

-اغسل الفواكه والخضروات قبل الطهي

تخلص من الكيماويات ومسببات الأمراض التي تغلف الفواكه والخضروات، وحافظ على نظافة لوح التقطيع والسكين أيضًا، وتجنب تناول الخضار النيئة ،لا بأس بالسلطة (الخيار ، البصل ، إلخ) مع إزالة القشور، وقم بطهي أصناف السلطة الأخرى برفق مثل البروكلي وما إلى ذلك.

-لا تفرط في تناول الطعام نظرًا لأن النشاط البدني يكون محدودًا أثناء الرياح الموسمية بسبب سوء الأحوال الجوية، يجب عليك تجنب استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، ومن الأفضل التوقف عن الأكل بينما تشعر أنك تستطيع أن تأكل أكثر بقليل، سوف يترك ذلك مجالًا للعصائر الهضمية.

-تناول الأطعمة التي تعزز المناعة

امتنع عن الأطعمة التي تقلل من حالتك الصحية، قولل من السكر والدهون واللحوم الحمراء، وتناول الأطعمة التي تعزز المناعة، وتجنب مشاهدة التلفاز أو شاشة الهاتف الخلوي أثناء تناول الطعام.

تناول ما لا يقل عن نوعين من الفاكهة (غير العصائر) المسموح بها لمرضى السكر و 3 خضروات يوميًا. هذا يعزز صحتك وحياتك - طول العمر بطاقة جيدة، تناول السلطات الملونة والخضروات والفواكه، وتناول طعامًا صحيًا للقلب.

-قم بتمارين وتدليك قدمك وأصابع قدمك

إذا تم تكديس أصابع قدميك معًا في حذاء، فسوف تشعر بعدم الارتياح، مرة واحدة كل مساء، ساعد أصابع قدميك على العودة إلى حالتها الطبيعية من الانفصال، افصل أصابع القدم برفق، وحرك أصابع قدميك قليلًا كل يوم، ودع القدمين تحصل على ضوء الشمس والهواء، فإبقائهم في الأحذية والجوارب أو الجوارب طوال الوقت فكرة سيئة، لذا قم بتدليك القدم بيديك لتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية.